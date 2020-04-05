Ordu’da bir mahalle daha karantinaya alındı

Ordu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Perşembe ilçesine bağlı bir mahallenin karantinaya alındığı belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında ilçeye bağlı Ramazan Mahallesi’nin karantinaya alındığı belirtildi. Yazılı açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı, belirtilerek, “Ramazan Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda korona virüs vakaları tespit edildi. Olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında olan kişiler bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda korona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Ramazan Mahallesi'nde 5 Nisan'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verildi” açıklamasında bulunuldu. Yapılan açıklamada ayrıca, karantina kapsamında alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı da belirtildi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde, korona virüs tedbirleri kapsamında, Kabataş ilçesi Elbeyi Mahallesi Kazancılı Küme Evleri mevkisi de karantinaya alınmıştı.

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