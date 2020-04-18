Ordu´da evlere ekmek dağıtımı sürüyor

<br>Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU´da sokağa çıkma yasağı nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grupları ile fırıncılar, vatandaşlara ekmek dağıtımını sürdürüyor.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilen 31 şehirden biri olan Ordu, sessizliğe büründü. Polis ve jandarmanın denetimlerini sürdürdüğü kentte, vatandaşların ekmek ihtiyaçları ise valilik ve kaymakamlıklar tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanıyor. Vefa grupları, ihtiyacı olan vatandaşların evlerine ekmek götürüyor. Fırınlar da poşet içindeki ekmekleri sokak sokak dolaşarak, vatandaşlara ulaştırıyor.<br>'GÜN BOYU VE YARIN EKMEK DAĞITIMIMIZ SÜRECEK'<br>Fırıncı Alişan Şahin, 2 gün boyunca mahalle mahalle ekmek dağıtımı yapacaklarını belirterek, "Geçen hafta sonu da yasak nedeniyle ekmek dağıtımı yapmıştık. Bu hafta sonu da mahalle mahalle, sokak sokak gezerek, vatandaşlara ekmek servisi yapıyoruz. Ekmek alamayan vatandaşlar fırınları telefonla arayabilir. Telefonla ekmek siparişi veren vatandaşlara da ekmek götürüyoruz. Gün boyu ve yarın ekmek dağıtımımız sürecek" dedi.<br>VATANDAŞLAR MEMNUN<br>Evinin kapısına gelen araçtan ekmek alan Tayfun Aksu ise, "Yasak var ama evimizin kapısına kadar ekmek getiriliyor. Allah razı olsun, hep birlikte inşallah bu virüsten kurtulacağız. Bunun için bizim de sabırlı olmamız gerekiyor. Yasak kararı bu sefer erken açıklandı, herhangi bir izdiham olmadı. Planlı bir şekilde olması güzel" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Ordu Nedim KOVAN<br>2020-04-18 11:12:06<br>

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