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Jandarma ekipleri yine yaşlıların yüzünü güldürdü Torunları tarafından gönderilen gıda kolisini kargo şubesinden teslim alamayan çiftin yardımına jandarma ekipleri koştu Kent merkezinden yaklaşık 40 kilometre mesafedeki evlerine kadar ulaştırılan kargo, yüzleri güldürdü

İHA

İzmir'den torunları tarafından gönderilen paketi ilerleyen yaşları ve sokağa çıkma yasakları bulunduğu için alamayan yaşlı çiftin yardımına jandarma ekipleri koştu. Ekipler, kargo şubesinden paketi teslim alarak, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki yaşlı çifte ulaştırdı.

Jandarma ekipleri yine yaşlıların yüzünü güldürdü Torunları tarafından gönderilen gıda kolisini kargo şubesinden teslim alamayan çiftin yardımına jandarma ekipleri koştu Kent merkezinden yaklaşık 40 kilometre mesafedeki evlerine kadar ulaştırılan kargo, yüzleri güldürdü

İzmir’den torunları tarafından gönderilen paketi ilerleyen yaşları ve sokağa çıkma yasakları bulunduğu için alamayan yaşlı çiftin yardımına jandarma ekipleri koştu. Ekipler, kargo şubesinden paketi teslim alarak, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki yaşlı çifte ulaştırdı.
Ordu'nun Perşembe ilçesine bağlı Okçulu Mahallesi’nde yaşayan Hasan ve Kerime Demir için, İzmir’de yaşayan torunları Ramazan ayı münasebetiyle bir gıda paketi gönderdi. Altınordu ilçesindeki bir kargo şubesine ulaşan paket, kırsal kesimlere teslimat olmadığı için adrese teslim edilemedi. Korona virüsü (Covid19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasakları bulunan yaşlı çift, durumu mahalle muhtarına bildirince jandarma ekipleri, kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki şubeden kargoyu teslim alarak, Hasan ve Kerime Demir çiftine teslim etti. Duygulanan yaşlı çift, jandarma ekiplerine kendi bahçelerinden topladıkları portakalları ikram etti.

“Jandarma ekipleri kısa sürede adrese ulaştırdı”
Perşembe ilçesi Okçulu Mahalle Muhtarı Ömer Deniz, “Hasan amca ve Kerime teyze beni arayarak torunu tarafından gönderilen gıda kolisinin kargo şubesinde kaldığını söyledi. Jandarma komutanımıza durumu bildirdim ve kendileri de yardımcı olacaklarını söyledi. Bilgilerini verdim ve jandarma ekiplerimiz paketi alarak, asker kardeşlerimizle birlikte buraya ulaştırdı. Ailemize paketlerini teslim ettik. Korona virüsle mücadelede devletimiz çok iyi bir süreç sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağı olanların ise ihtiyaçları yerine getiriliyor” dedi.

“Çok duygulandım, Allah razı olsunlar”
80 yaşındaki Kerime Demir, torunu tarafından gönderilen paketin kargo tarafından teslim edilmediğini ancak jandarma ekiplerinin kendilerine yardımcı olduklarını ve paketi evlerine kadar getirerek teslim ettiklerini ifade ederek, “Allah razı olsunlar. Çok duygulandım. Jandarma ekiplerimiz getirdi, onların ayaklarına Allah taş değdirmesin” diye konuştu.

“Devletimiz bize destek çıkıyor”
88 yaşındaki Hasan Demir ise mahalle muhtarını arayarak yardım istediğini söyleyerek, “Devletimiz bize destek çıkıyor. Allah onlardan razı olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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