Ordu’da duvarlarda sanat konuşacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinin önemli noktalarındaki bina cepheleri Ordu’nun ruhunu yansıtacak resimlerle süslüyor.

Ordu’yu ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtacak mimari ve sanatsal dokunuşlar yapmak amacıyla başlatılan çalışmada genç sanatçılar büyük, boş ve ürkütücü gözüken bina cephelerini resim tuvali yansıtacaklar.



“Kentimizi sanatla güzelleştireceğiz”

Duvar resimleri yaygınlaştıkça şehirlerin güzelliğinin arttığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Turizmin gözdesi dünya şehirlerinde hayat sokaklarda geçiyor. Müzik, yemek, sergiler hepsi sokaklarda hayat buluyor. Bu şehirlerin başka ortak noktası da duvarlarıdır. Duvar resimleri yaygınlaştıkça yeni dünyanın eski şehirleri giderek güzelleşiyor. Duvar resimleri sayesinde şehirler sanki açık hava galerisi gibi bir görünüm kazanıyor. Bunları görmek için özel turlar dahi düzenleniyor. Biz de bundan yola çıkarak kentin önemli noktalarındaki boş duvarlara resimler yapmaya karar verdik. Yapacağımız çalışmayla kentimizi sanat üzerinden güzelleştirmeyi ve yaşayanlara farklı bakış açısı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yapılacak çalışmaların ilk etapta üç duvarda uygulanacağını ifade eden Başkan Güler, “Dünyadaki uygulamalarda her duvar birbirinden farklı sanatçılar tarafından farklı tarzlarda boyanıyor. Biz orijinal bir fikir geliştirdik. Her sanatçı Ordu’nun zaman içinde giderek kaybolan sosyal ve kültürel kimliğini hatırlatacak resimler yapsın istedik. Bunun yanı sıra farklı konseptlerdeki çalışmalar da duvarlarımızı süsleyecek. Kendi özgün tarzlarını oluşturmuş çok genç olan sanatçılarımız, çalışmalarını ilk etapta Altınordu ilçemizdeki üç farklı duvarda uygulayacaktır” diye konuştu.

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