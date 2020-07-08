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Bu çiçeği kopartmanın cezası 73 bin lira Akkuş ilçesinde yetişen ve Latince adı ‘lilium Akkusianum’ olan ‘mis/Akkuş zambağı’ olan bitki, görenlerin de ilgisini çekiyor

İHA

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yetişen ve ilk kez 1993 yılında tespit edilen 'mis/Akkuş zambağı'nı kopartanlar, her bir kök için 73 bin 747 lira ceza ödeyecek.

Bu çiçeği kopartmanın cezası 73 bin lira Akkuş ilçesinde yetişen ve Latince adı ‘lilium Akkusianum’ olan ‘mis/Akkuş zambağı’ olan bitki, görenlerin de ilgisini çekiyor

Ordu’nun Akkuş ilçesinde yetişen ve ilk kez 1993 yılında tespit edilen ‘mis/Akkuş zambağı’nı kopartanlar, her bir kök için 73 bin 747 lira ceza ödeyecek.
Kent genelinde 130’u endemik olmak üzere yaklaşık 700 kayıtlı bitki türüne ev sahipliği yapan Ordu, eşsiz doğasıyla da görenleri büyülüyor. Özellikle yaz aylarında yaylalarda ve yüksek rakımlı arazilerde, yetişin her tonunu barındıran alanlarda yetişen yüzlerce farklı çiçek, eşsiz manzaranın seyrini değiştiriyor. Akkuş ilçesinin dağlık bölgelerinde Haziran ayı içerisinde yetişen ve yaklaşık 20 günlük ömrü olan ‘mis/Akkuş zambağı' da ilk olarak 1993 yılında tespit edildi. Yaklaşık 5 yıllık çalışmaların ardından literatüre alınan, Latince adı lilium Akkusianum olan ve 1 buçuk metrelik boyu ile bölgede yetişen bitkiyi kopartanlar ise her bir kökü için 73 bin 747 lira ceza ödeyecek.
Akkuş İlçe Orman Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yaklaşık 20 gün ömrü olan bitkinin ilk olarak 1993 yılında orkide uzmanları tarafından fotoğraflandığı, aradan geçen 3 yılın ardından farklı bir kişi tarafından bölgeden örnek alındığı ve 1998 yılında toplayıcısı tarafından bilim dünyasına tanıtıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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