Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Ordu’da av sezonunda av yapmak isteyen avcılar, 258 bin lira pul parası ödedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 20192020 av sezonu içerisinde bin 724 adet avlanma pulu satıldığı, avcıların bu satışlar karşılığında toplam 258 bin 600 TL ödediği belirtildi. 20182019 av sezonunda 842 adet avlanma pulu satılmış, avcılar bu satışlar karşılığında toplam 86 bin 858 TL ödemişti.

Ordu il genelinde 2019 yılında 2 bin 420 aktif avcı bulunurken bu rakam 2020 yılında 2 bin 338’e düştü.

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