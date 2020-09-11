Çamlık halkın oldu Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde bulunan Çamlık mesire alanını yeniden düzenleyerek tamamen halka açık hale getirdi

Ordu’nun Ünye ilçesinde bulunan Çamlık’ta yaklaşık iki aydır hummalı bir çalışma yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi alanı nefes alan bir görünüme kavuşturdu.

Araç girişinin kapatılarak ses ve görüntü kirliliğinin önüne geçildiği, moloz yığınlarının çıkarılarak fiziken korumaya alınan Çamlık, belediye meclisi tarafından kabul edilen imar planıyla hukuki olarak da koruma altına alındı.

Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, bölgede “Çamlık Mesire Alanı Bilgilendirme Toplantısı” düzenleyerek yapılan çalışmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Çamlık için ortak akıl ve ortak kararla önemli çalışmaların hayata geçirildiğini söyleyen Başkan Danışmanı Asım Suyabatmaz, “Tüm şehrimizi 3 ay değil 12 ay Ordu sloganıyla çağdaş turizm seviyesine çıkarmak için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’in ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Çamlık’ı göz ardı edemezdik” dedi.



167 kamyon moloz çıkarıldı

Suyabatmaz, şu bilgileri verdi:

“Çamlık da bakıma ve hizmete muhtaç olan alanlardan biriydi. Bunun üzerine iki aşamalı olarak Çamlık istişare toplantıları düzenledik. Birinci aşamada Çamlık’ta ne yapılmalı sorusuna yanıt aradık. Bu toplantılara Ünye Kaymakamı, Ünye Belediye Başkanı, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, botanik uzmanları, akademisyenler, Ünye Kent Konseyi ve basın mensupları dahil oldu. Birinci toplantının sonucunda oluşturduğumuz öneri projeyle ikinci toplantıyı düzenledik. İkinci toplantıda ortak akılla ve ortak kararla Çamlık’ta çalışmalara başladık. Çalışmalar kapsamında eski motel ve lokanta alanının temel kalıntılarını kaldırdık. Etrafa saçılmış beton ve moloz yığınlarını toparladık. 167 kamyon dolusu beton ve moloz Çamlık dışına çıkarılarak bertaraf edildi. Yerine 80 kamyon özel bahçe toprağı getirilerek alana serildi ve çam köklerinin nefes ve besin alması sağlandı. Çamlık’ın araç girişi kapatılarak çocuklarımıza güvenli ve sağlıklı bir alan oluşturduk. Alana yayılan 15 betonarme oturma grubu kaldırılarak yerine ahşap piknik masaları yerleştirildi. Eskiden halkın kullanımına kapalı olan eski motel ve lokanta alanına doğaya uyumlu yürüyüş yolu yaparak halkın kullanımına kazandırdık. Çamlık’ın doğu girişinde bulunan Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına ait depo alanımızı Çamlık’ı yeşertecek yeni fidan dikim alanı olarak belirledik”



“Çamlık korumaya alındı”

Çamlık’ın geleceğe bırakılacak önemli bir miras olduğuna dikkat çeken Danışman Suyabatmaz, “Bize Çamlık nasıl ki büyüklerimizden miras kaldıysa biz de çocuklarımıza, torunlarımıza Çamlık’ı bırakmış olacağız. Bu nedenle alanda yaptığımız fiziki koruma önlemleri kadar hukuki koruma önlemleri de son derece önem arz ediyor. İmar planı değişikliği ile Çamlık’ta yapılaşmanın da önüne geçtik” diye konuştu.



“Çamlık halkındır, öyle de kalacaktır”

Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiği günden itibaren hizmet odaklı çalışmaları hayata geçirdiğini söyleyen Suyabatmaz, “Başkanımız göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde Altınordu’da belde evler alanını halka açtı, sahil ilçelerimizde kumsal alanında bulunan kaçak yapıların kaldırılmasını ve Ünye vahşi çöp depolama alanının kapatılarak rehabilite edilmesini sağladı. Çamlık’ta da benzer koruma planları yapıldı. Eski motel alanının olduğu yeri ağaçlandırılacak alan olarak belirledik. Artık tüm Çamlık severlerin Çamlık hakkındaki endişelerini kalıcı olarak ortadan kaldırmış bulunuyoruz. Şimdi sıra ortak akılla karar verdiğimiz kır kahvesini yapmaya geldi. ORTUR şirketi marifetiyle yapılacak kır kahvesi burada sadece sosyal tesis hizmeti vermeyecek aynı zamanda Çamlık’ın güvenlik noktası da olacak. Soğuk ve yağışlı havalarda Çamlık’ta vakit geçirebileceğimiz sıcak bir mekân oluşturulmuş olacak. Ünye Çamlık halkındır, halka açıktır ve böyle olmaya da devam edecektir” şeklinde konuştu.

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