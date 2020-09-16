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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınordu’nun altında 11 dere var

İHA

Altınordu’nun altında 11 dere var

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 9 Eylül Çarşamba günü etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen su taşkını sonrası problem tespit edilen yağmur suyu hatlarını yenileme çalışması sürüyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, taşkın problemini direkt olarak yaşayan 13 farklı noktada 4 kombi, 3 temizlik aracı ile alt yapı yenileme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yetersiz alt yapının bazı sorunları da beraberinde getirdiğine dikkat çekerek dereleri ıslah edip, sorunlu olan bölgelerde daha geniş yağmur ve kanalizasyon hattı inşa edileceğini söyledi.

Şehrin altında 11 dere var
Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, çağdaş şehircilik anlayışında olayları olmadan önce önlemenin esas olduğuna dikkat çekerek bunun için gerekli tedbirleri olaylar olmadan önce almak istediklerini söyledi. Güler, “Ordu hızla büyüyen bir şehir olduğu için altyapısında bazı aksaklıklar olduğunu tespit ettik. Ordu’nun altında 11 tane dere mevcut. Bu 11 derenin güzergâhında incelemelerde bulunduk. Bu derelerin kiminin üstü kapatılmış kiminin üstüne ev yapılmış. Buralardaki yetersiz alt yapı bazı sorunlara sebebiyet veriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bu sorunlu olan bölgeleri daha geniş yağmur suyu borularıyla, kanalizasyon hatlarıyla düzeltmeye çalışıyoruz. Su kontrol edilmezse felaketlere, edilirse zenginliğe sebep oluyor. Bu bakımdan biz dereleri ıslah ederek sel anında hızlı bir şekilde akmasını sağlamak ve su kaynağı olarak da kullanmak için çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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