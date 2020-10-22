Fatsa Belediyesi’nde stratejik eğitim toplantısı Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar: “Öncelik insan ve istikrarlı hizmet”

Fatsa Belediyesi’nde, birim müdürlerine yönelik üç günlük eğitim toplantısı düzenlendi.

Belediye Meclis Salonu’nda üç gün süren eğitimde strateji ve stratejik yönetim, insan kaynakları ve yönetimi, stres yönetimi, zamanın etkili yöntemi, etkili iletişim yöntemleri ve yazışma teknikleri, protokol yönetimi ve etik kurallar konusunda sunum yaparak önemli bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Eğitimi gerçekleştiren İçişleri Bakanlığı Baş Kontrolörü Mustafa Oksal, belediyeciliğin insana doğumundan ölümüne kadar hizmet eden bir kurum olduğunu ifade ederek, yerel yönetimlerin hizmetlerinin odak noktasında insan olduğunu kaydetti. Oksal, “Biz, üç gün süren etkili ve verimli geçen eğitim toplantımızda belirlediğimiz temel konular bu ana temel üzerine bina edildi. Toplantımızın sonuçlarının hayırlı olmasını temenni ederek, bize bu eğitim ortamını sağlayan başta Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Kibar ve ekibine teşekkür ederim” dedi.



“Önceliğimiz insan ve istikrarlı hizmet"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, eğitim programının amacına ulaşacağı kanaatinde olduğunu ifade ederek, birlikte çalışmanın önemine değindi. Ekip ruhu ile hizmet üretmenin sonuçlarından bahseden Başkan Kibar, “Önceliğimiz insan ve istikrarlı hizmet. Gönül belediyeciliğini hizmetlerimize yansıtmalıyız. Vatandaş memnuniyeti bizim için önemli, belediyecilik hizmetlerinde temel unsur insan. Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak ve çözüm üretmek için hizmete talip olduk. Halkın içinde halkı önemseyen bir belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz. Mesai mefhumu gözetmiyoruz. İnsan odaklı, halkın memnuniyetini esas alan belediyecilik yöntemi bizim temel prensibimiz. Biz bir ekibiz. Aynı hassasiyetle ekip ruhu anlayışı ile insan işlerini kolaylaştırıp çözüme kavuşturmalıyız. Mazeret üretecek durumda değil, çözüm üretecek durumdayız. Ben bu anlamda bu eğitim faydalı olacağını sonuçlarının hizmet üretme kalitemize yansıyacağına inanıyorum” diye konuştu.

Eğitim toplantısının kapanış oturumunda seminere katılan birim müdürlerine belgeleri takdim edildi.

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