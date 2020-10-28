Çambaşı Göleti'nin çehresi değişecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Murat Us, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya Çambaşı Göleti rekreasyon alanında inceleme yaptı.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan inceleme gezisinde çalışmaların en kısa süre içerisinde başlayacağının müjdesi verildi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Çambaşı Göleti rekreasyon alanı projesinin ilçeye farklı bir hava katacağını söyledi.

Çambaşı Yaylası'nın projenin hayata geçmesiyle bambaşka bir hal alacağını ifade eden Başkan Kaya, şunları aktardı:

"Projelerimiz dahilinde Çambaşı Göleti rekreasyon alanı çalışmalarımızı Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Coşkun Alp, Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürümüz Murat Us ile beraber sahada inceleme yaparak alanda ne şekilde çalışma yapacağımızı istişare ettik. Rekreasyon projesi kapsamında göletin yükseltilmesi ve alanının genişletilmesi çalışmalarımız hemen başlayacak. Proje kapsamında gölet çevresinde şenlik alanı, yürüyüş yolları, gölet içinde su bisikleti, amatör balıkçılar için balık tutma alanı, karavan ve çadır kamp alanı, park, günü birlik oturma alanları, restoranlardan oluşacak. Kayak merkezimiz ile 12 ay hareket kazanan yaylamız bu projenin de hayata geçmesiyle bambaşka bir hal alacak. Çalışmalara en kısa sürede başlıyoruz. Şimdiden proje ilimize ilçemize hayırlı uğurlu olsun."

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