SMA hastası Demir Ali için okul seferber oldu

SMA hastası Demir Ali için Büyük Ata Ortaokulu öğrencileri kendi aralarında topladıkları ürünleri satışa çıkararak yardım topladı.

Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda okul aile birliğinin tarafından düzenlenen etkinlikte SMA hastası Demir Ali için Büyük Ata Ortaokulu seferber oldu. Okul öğrencileri, “SMA hastası Demir Ali’nin yerinde bizde olabilirdik. Tüm Ordu bir olduk ve tedavi masrafının karşılanması için elimizden geleni yapacağız” dediler.

Açılan yardım sergisini ise Fatsalı ve bölge halkı büyük ilgi gösterdi.

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