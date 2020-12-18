Halk eğitim müdürü korona virüse yenik düştü

Ordu'nun Korgan İlçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürü korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Korgan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cevat Paç'ın 29 Kasım tarihinde yapılan korona virüs testi, pozitif çıktı. 10 gün önce durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye kaldırılan 4 çocuk babası Paç, hayatını kaybetti.
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