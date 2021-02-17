Altınordu’da atık malzemeler, sokak hayvanlarına yuva oluyor

Altınordu Belediyesi tarafından geri dönüşüm malzemelerinden yapılan kedi ve köpek kulübeleri, sokak hayvanlarına sıcak yuva oluyor.

İlçenin farklı bölgelerinden toplanan atık malzemelerden kedi ve köpek kulübesi yapılıyor. Belediye, geri dönüşüm malzemelerini estetik ve fonksiyonel bir projeyle değerlendirirken, çevreye ve doğaya da sahip çıkmış oluyor. Hem geri dönüşüme hem de ekonomiye büyük katkı sunan kulübeler, özellikle etkili olan kar yağışı sonrası beslenme ve barınma gibi sorunlar yaşayan sokak hayvanlarının soğuk havadan korunmasını sağlıyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kar yağışının etkili olduğu, hava şartlarının zorlaştığı bugünlerde minik canlılarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamadan hayatlarını sürdürmeleri için hazırladığımız kulübelerimizi belirlenen noktalara yerleştiriyoruz. Görselliği, tasarımı, su ve yemek bölümleriyle estetik bir görüntüye sahip olan bu kulübelerimize gelecek sokak hayvanlarımız, güven ve huzur içerisinde hayatlarını sürdürecekler “dedi.

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