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Ordu’da sörf sporu başlıyor Ordu Büyükşehir Belediyesi, deniz sporlarının gelişmesi amacıyla kano, yelken sporunun ardından sörf sporunu yaygınlaştırmayı amaçlıyor

İHA

Ordu’da sörf sporu başlıyor Ordu Büyükşehir Belediyesi, deniz sporlarının gelişmesi amacıyla kano, yelken sporunun ardından sörf sporunu yaygınlaştırmayı amaçlıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sörf sporunu yaygınlaştırmak istediklerini belirterek, Dalga Sörfü Eğitim Merkezi kuracaklarını açıkladı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in 3 ay değil 12 ay yaşanabilir bir şehir hedefiyle başlattığı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Denizden daha fazla istifade etmek amacıyla birçok çalışmaya imza atan, denizi yelken ve kanolarla renklendiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz’i dalga sörfünde iddialı konuma getirmek amacıyla başarılı bir çalışmayı daha hayata geçiriyor.

“Ordu dalga sörfünde örnek bir il olacak”
Bu kapsamda sörf sporunda adından söz ettiren isimleri Ordu’ya davet ederek araştırma yapmalarına imkan sunan Başkan Güler, bu konuda bir yıldır çalışma yaptıklarını söyledi.
Yıl boyunca 200 günden fazla sörf eğitimine uygun hava ve deniz şartlarının mevcut olduğunu ve bu kapsamda kısa süre içerisinde tamamlanacak olan Dalga Sörfü Eğitim Merkezi ile Ordu’nun dalga sörfüyle anılan bir il olacağını vurgulayan Başkan Güler, şöyle konuştu:
“Şehrimiz bir deniz kenti olmasına rağmen maalesef denizimiz ile arzu ettiğimiz ölçüde barışık değildik. Yaptığımız çalışmalarla denizin hayatımızın bir parçası olmasını hedefledik. Daha önce kano ve yelken gibi sporları, ilimize kazandırmıştık. Şimdi ise sıra dalga sörfünde. Yurt dışından gelen misafirlerimiz Ordu’daki dalga sörfü imkanları ile ilgili araştırmalarda bulundular. Yaklaşık bir yıl süren bu çalışma sonucunda ilimizin dalga sörfü için çok elverişli alanlara sahip olduğunu öğrendik. Yıl boyunca 200 günden daha fazla sörf eğitimine uygun hava ve deniz şartları mevcut. Bugün artık rahatlıkla söyleyebiliriz ki ‘Ordu bir dalga sörfü cenneti’. Yakın zamanda hizmete sunacağımız Dalga Sörfü Eğitim Merkezi ile Ordu Ordu’yu bir alanda daha dünya markası haline getireceğiz.”

Sörf eğitmeni Deniz Toprak: “Ordu’da inanılmaz bir dalga sörfü keşfettim”
Yurt dışından gelerek Ordu’da araştırmalarda bulunan ve dalga sörfü eğitimlerine devam eden Sörf Eğitmeni Deniz Toprak, “Yaklaşık dört yıldır Sri Lanka’da sörf ile ilgili bir tesis işletiyorum. Ordu’ya geldiğimizde burada inanılmaz bir dalga sörfü keşfettim. Yaklaşık bir yıldır Ordu’nun farklı yerlerinde sörf ile ilgili veri topluyoruz. Burası Karadeniz’e örnek olabilecek bir dalga sörfü merkezi” şeklinde konuştu.
Sörf sporunda adından söz ettiren ve Ordu’da da sörf yapma imkanı bulan Sörf Gezgini Kepa Acero, Ordu’ya hayran kaldığını belirtti. Ordu’da dalgaların kendini çok şaşırttığının altını çizen Acero, “Sizler bana ulaşana kadar Ordu’daki dalgalar ile ilgili hiçbir fikrim yoktu. Buraya geldim ve müthiş egzotik bir şehir ile karşılaştım. Kısa süre Ordu’da kalmama rağmen buranın dalgaları beni çok şaşırttı” ifadelerini kullandı.
Film Yapımcısı Clint Davis: “Genç sörf jenerasyonunun Karadeniz’de yetişeceğine inanıyorum”
Karadeniz’de sörf araştırmaları yapan Film Yapımcısı Clint Davis, “Yaklaşık iki yıldır Ordu başta olmak üzere Karadeniz’deki potansiyel sörf imkanlarını araştırıyorum. Ben yakın gelecekte sörf topluluğu ve genç sörf jenerasyonunun Karadeniz’de yetişeceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi’nde inşa edilen Dalga Sörfü Eğitim Merkezi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kısa süre içerisinde kullanıma sunulacak olan merkez sörfe ilgi duyan herkese açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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