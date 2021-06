’Ordu tostu’ patent aldı

Ali Koç her şeyi anlattı!

Ordu’nun vazgeçilmez lezzetlerinden olan, günümüzde kentin gastronomi alanında markası haline gelen Ordu tostu, Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle coğrafi işaret aldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 1958 yılında Kemal ve Zeki Yamaner tarafından yapılmaya başlanan ve geçen sürede kentin markası haline gelen Ordu tostuna patent aldı. "Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün" başlığıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru kabul edildi. Yapılan değerlendirmeler sonrası Türk Patent Enstitüsü’nün 1 Haziran 2021 ve 102 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayımlanan 'Ordu tostu’nun tescil işlemi tamamlanmış oldu.



Başkan Güler talimat vermişti

Marka değeri yüksek bir lezzet için yaptıkları başvurunun Türk Patent Enstitüsü tarafından kabul edildiğini ifade eden Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, “İlimizde marka değeri yüksek bir lezzet olan Ordu tostunun önemini tescillemek amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla, Türk Patent Kurumu’na Coğrafi İşaret Tescil başvurusu yaptık. Başvurumuz, 24 Mayıs tarihinde tescil edilerek, 1 Haziran 2021 ve 102 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlandı” diye konuştu.



Ordu tostunun marka değeri yükseldi

Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, “Coğrafi işaret tescilli ürünler son yıllarda ülkemizde oldukça yaygınlaşmış ve önemi her geçen gün artmaktadır. Coğrafi işaretli ürünlerin kalitesinin belirli standartlarda üretiliyor olması tüketiciye daha güvenilir ve kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlaması açısından, üreticiye ise ürünün bilinirliğinin ve yurt içi ve yurt dışı pazar payının artması açısından kazançlar sağlamaktadır. Ayrıca tüketicinin coğrafi işaretli ürünleri tercih etmesi kırsal kalkınmaya ve tarımın sürdürebilir olmasına destek vermektedir” dedi.



Ordu tostu

Ordu'ya özgü, kendine has malzemelerle özel olarak üretilen Ordu tostu ilk olarak, 1958 yılında Kemal ve Zeki Yamaner isimli kardeş tarafından yapılmaya başlandı. Aradan geçen 63 yılda kentin markası haline geldi. Ordu tostunun ekmeği, özel yöntemle hazırlanan un kullanılarak büyük ebatlarda fındık kabuğu ateşinde yaklaşık 2 saat pişirilerek hazırlanıyor.



Nasıl hazırlanır?

Tost ekmeği arasına tost sucuğu veya dilimlenmiş kaşar peyniri koyulduktan sonra tost ekmeğinin her iki tarafına tereyağı sürülerek tost makinasında kızarıncaya kadar pişirilir. Sıcak servis edilir.



Ordu’ya özgü ürünlerde marka sayısı artıyor

Ordu’da daha önce farklı kurumların yaptığı çalışmalarla birlikte, Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası ve Ordu yayla pancarı (Dürme) turşusu, Akkuş şeker fasulyesi ve Ordu kivisi coğrafi işaret belgesi almıştı.

