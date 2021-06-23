Kırsalda beton yol çalışmaları sürüyor

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Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde başlatılan beton yol çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezinde yılların altyapı sorunlarını yürütülen çalışmalarla çözen Altınordu Belediyesi, Belediye Başkanı Aşkın Tören’in talimatı ile kırsal mahallelerde beton yol çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, belediye tarafından 72 mahallede başlatılan 50 kilometre beton yol yapımında, 8 farklı mahallenin ardından Hacılar Mahallesi’nde de beton yol çalışmasında sona gelindi. Mahallenin, Hoşköy, Mağara ve Oğlakalan sokaklarında tamamlanan beton yol çalışmalarıyla yaşanan ulaşım sorunları çözüme kavuşturuldu.

Hacılar Mahalle Muhtarı Mehmet Kalyoncuoğlu, yapılan hizmetler ile yıllardır bekledikleri yol sorununun ortadan kalktığını belirterek, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve ekiplere teşekkür etti.

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