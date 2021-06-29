Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği ile Ordu’nun Fatsa İlçe Stadı’nda bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren stadyumun, TFF 3.Lig kriterlerine uygun hale getirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Statta, soyunma odalarının yenilenmesi, çevre düzenlemesi ve mevcut istinat duvarlarının boyanması, tel örgülerin yenilenmesi, elektrik tesisatlarının yenilenmesi, eski deplasman tribününün yenilenmesi, stadyum aydınlatmasının iyileştirilmesi, sıhhi tesisat ve kalorifer sisteminin yenilemesi, doğalgaz sistemine dönüşmesi gibi bir çok alanda bakım ve onarım yapılması planlanıyor. Çalışmaların devam ettiği Fatsa İlçe Stadı, 20212022 sezonuna ve tüm spor sevenlerin hizmetine yetiştirilmeye çalışılıyor.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, çalışmaların devam ettiği stadı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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