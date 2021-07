15 Temmuz şehitleri anıldı Ordu Valiliği tarafından Garnizon Şehitliğinde anma programı gerçekleştirildi

Ordu Valiliği tarafından '15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı' kapsamında, Garnizon Şehitliği’nde program düzenlendi.

Eskipazar mevkiindeki Garnizon Şehitliğinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehitlik özel defterini imzaladı.

Programda konuşan Vali Tuncay Sonel, 15 Temmuz destanının 5’inci yılında tüm şehitleri rahmetle ve şükranla andıklarını belirtti. Vali Sonel, “Burada şehit ailelerimiz evlatlarının özlemiyle şehitlerimizin başında dua okuyorlar. Bu manzarayı görünce aziz milletimizin güzellikleri bir kez daha ortaya çıkıyor. Kahramanlarımız gözünü hiç kırpmadan canlarını bu aziz millete seve seve vermeye hazır. Bizler de bu emanetleri baş tacımız yaparak yılın belirli gün ve haftalarında değil, her gün onların yanında olmamız lazım. Başta Cumhurbaşkanımızdan milletin her ferdi her daim eli öpülesi şehit aileleri ve kahraman gazilerimizin yanında ve yanında olmaya her daim devam edecek. 15 Temmuz destanını anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalır. O geceyi hep birlikte yaşadık. Allah bir daha öyle bir gece yaşatmasın, birlik ve beraberliğimizi her zaman daim eylesin” dedi.

Vali Tuncay Sonel’in yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve askeri erkanın katıldığı programda, şehit yakınlarına ve şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Programının sonunda Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş tarafından 15 Temmuz anısına şehitliğe fidan dikimi gerçekleştirildi. Anma programları, gün içerisinde çeşitli etkinlikler devam edecek.

