Başkan Tavlı, temizlik işleri personelleriyle buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tavlı, temizlik işleri personelleriyle buluştu

İHA

Başkan Tavlı, temizlik işleri personelleriyle buluştu

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile kahvaltı programında buluştu.
Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile kahvaltıda bir araya gelen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bayram tatili süresince gayretli çalışmalarından dolayı tüm ekibe teşekkür etti. Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programında konuşan Başkan Tavlı, “Kurban Bayramı süresinde ailenizle geçireceğiniz vakitten fedakarlık yaparak sahada gösterdiğiniz emeklerinizden ve gayretlerinizden dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.
Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ilk olarak, Fırat Kalkanı Bölgesi’nde yapılan hain saldırıda şehit olan askerlerden dolayı Türkiye olarak acı yaşadıklarını ifade etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinin son derece önemli bir görev icra ettiklerini belirten Başkan Tavlı, personellerin geçmiş bayramını kutlayarak, “2020 yılı kurbanında pandemi nedeniyle kırsalda çok daha fazla kurban kesimi olacağını öngöremediğimizden dolayı bir miktar sıkıntı yaşamıştık. Ama bu Kurban Bayramında tüm ekibimizle aldığımız tedbirlerle, bayramınızdan da ödün vererek, ailenizle geçirmeniz gereken zamanlarda, şehrimize ve hemşehrilerimize zaman ayırarak temizlik konusunda yüksek bir memnuniyet sağladık. Emeği geçen sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizin sahada yürüyüşünüz, davranışlarınız belediyeyi bağlamaktadır. Sizler bizim için kıymetlisiniz çünkü sahadaki temsilcilerimizsiniz, sahada her noktada sizler varsınız. Belediyemizi ve bu milleti temsil ettiğinizi asla unutmayın. Gayretli çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İşinizi layıkıyla yapmaya çalıştığınıza şahit oluyorum. Bizi sokakta güzel temsil eden bir ekipsiniz. Sizlerin derdi neyse bizimde derdimizdir. Sizleri aile bireyi olarak görmekteyiz. Her birinizden Allah razı oldun. Sizden tek isteğimiz bizleri sokakta mahcup etmemenizdir diyor, hepinize sevgilerimi sunuyorum” dedi.
Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Civan İkinci ise zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da silahlı kavga: Baba- oğul öldü, 2 oğul ile 1 torun yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da silahlı kavga: Baba- oğul öldü, 2 oğul ile 1 ...
Ordu'da silahlı çatışma : 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Ordu'da silahlı çatışma : 2 ölü, 3 yaralı
Şehit Astsubay Fatih Güney son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Fatih Güney son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Astsubay Çavuş Fatih Güney'in cenazesi toprağa verildi /Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Çavuş Fatih Güney'in cenazesi toprağa ...
Şehit Astsubay Çavuş Fatih Güney'in cenazesi toprağa verildi (2)
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Çavuş Fatih Güney'in cenazesi toprağa ...
Şehit Astsubay Çavuş Fatih Güney'in cenazesi memleketi Ordu'da
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Çavuş Fatih Güney'in cenazesi ...
Şehit astsubayın cenazesi memleketi Ordu’ya getirildi
YEREL HABERLER Şehit astsubayın cenazesi memleketi Ordu’ya getirildi
Ordu’ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Ordu’ya şehit ateşi düştü
Mesudiye Otogarı, Esenler’i aratmadı
YEREL HABERLER Mesudiye Otogarı, Esenler’i aratmadı
Altınordu Belediyesi, selden etkilenen Artvin'de sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Altınordu Belediyesi, selden etkilenen Artvin'de ...
Kendi lezzetlerinin patronu oldular
YEREL HABERLER Kendi lezzetlerinin patronu oldular
Kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 yaralı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle kardeşlerini yaraladı
YEREL HABERLER Kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı kavgası: 3 ...
Bayramda teleferik rekoru 5 günde 33 bin kişi teleferiği kullandı
YEREL HABERLER Bayramda teleferik rekoru 5 günde 33 bin kişi ...
Kıran ve Sonel Ünye'de
YEREL HABERLER Kıran ve Sonel Ünye'de
Sezonun ilk fındığı tezgahlarda Yol kenarlarında kilosu 20 liradan satılan yaş fındık gurbetçiler tarafından talep görüyor
YEREL HABERLER Sezonun ilk fındığı tezgahlarda Yol kenarlarında ...