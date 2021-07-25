Başkan Tavlı, temizlik işleri personelleriyle buluştu

Ordu’nun Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli ile kahvaltı programında buluştu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri ile kahvaltıda bir araya gelen Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bayram tatili süresince gayretli çalışmalarından dolayı tüm ekibe teşekkür etti. Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen kahvaltı programında konuşan Başkan Tavlı, “Kurban Bayramı süresinde ailenizle geçireceğiniz vakitten fedakarlık yaparak sahada gösterdiğiniz emeklerinizden ve gayretlerinizden dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ilk olarak, Fırat Kalkanı Bölgesi’nde yapılan hain saldırıda şehit olan askerlerden dolayı Türkiye olarak acı yaşadıklarını ifade etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü personellerinin son derece önemli bir görev icra ettiklerini belirten Başkan Tavlı, personellerin geçmiş bayramını kutlayarak, “2020 yılı kurbanında pandemi nedeniyle kırsalda çok daha fazla kurban kesimi olacağını öngöremediğimizden dolayı bir miktar sıkıntı yaşamıştık. Ama bu Kurban Bayramında tüm ekibimizle aldığımız tedbirlerle, bayramınızdan da ödün vererek, ailenizle geçirmeniz gereken zamanlarda, şehrimize ve hemşehrilerimize zaman ayırarak temizlik konusunda yüksek bir memnuniyet sağladık. Emeği geçen sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizin sahada yürüyüşünüz, davranışlarınız belediyeyi bağlamaktadır. Sizler bizim için kıymetlisiniz çünkü sahadaki temsilcilerimizsiniz, sahada her noktada sizler varsınız. Belediyemizi ve bu milleti temsil ettiğinizi asla unutmayın. Gayretli çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İşinizi layıkıyla yapmaya çalıştığınıza şahit oluyorum. Bizi sokakta güzel temsil eden bir ekipsiniz. Sizlerin derdi neyse bizimde derdimizdir. Sizleri aile bireyi olarak görmekteyiz. Her birinizden Allah razı oldun. Sizden tek isteğimiz bizleri sokakta mahcup etmemenizdir diyor, hepinize sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Civan İkinci ise zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’ya teşekkür etti.

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