Ordu’da ulaşım yatırımları hızlandı Yol yatırımlarının toplam maliyeti 6 milyar 162 milyon TL Terzili Tüneli’nin kazı-destekleme çalışmaları tamamlandı

Ordu’nun gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkı sağlayan ulaşım yatırımlarının yapımı son bir yılda hız kazandı.

Ordu’da yapımına önceki yıllarda başlanan ancak başta Covid19 pandemisi, kamulaştırma ve ödenek yetersizliği gibi sebeplerle durma noktasına gelen başta Ordu Çevre Yolu projesinin 10 km’lik ikinci etabı olmak üzere, KaradenizAkdeniz yolunun tamamlanmayan 6 kilometrelik kısmı, UlubeyGürgentepeGölköy yolu, AltınorduKabadüzÇambaşı yolu, İslamdağKorgan yolu, KumruKorganÇamiçi yolu yapım çalışmalarına, son aylarda hız kazandı.



Yolların maliyeti 6 milyar 162 milyon TL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle yapımı hızlanan ulaşım yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın ilimizi ziyareti sonrasında özellikle son bir yıl içinde başta Çevre Yolumuz olmak üzere OrduMesudiye yolunun tamamlanmayan 6 km’lik kısmı, OrduKabadüzÇambaşı yolumuz dahil 16 farklı güzergahtaki önemli ulaşım yatırımları kız kazandı. Bunların toplam maliyeti ise 6 milyar 162 milyon TL” dedi.



Terzili Tüneli’nin kazıdestekleme çalışmaları tamamlandı

Ordu’da yapımı devam eden ulaşım yatırımlarının son durumları hakkında da bilgi veren Vali Sonel, “İlimizin en önemli ulaşım projelerinden birisi olan Ordu Çevre Yolu projesinde, 2020 yılında yapılan ikmal ihalesi bünyesinde Terzili Tüneli’nin kazıdestekleme çalışmaları tamamlanmış olup, nihai beton çalışmaları devam etmektedir. Akçatepe1 ve Akçatepe2 Tünellerinde ise kazıdestekleme çalışmaları devam etmektedir. Tünel imalatları tamamlandığında üniversite kavşağından inşaatı süren şehir hastanesine bağlantı da sağlanacak inşallah. Çeşitli sebeplerle ihalesi yapılamayan MesudiyeGölköyTopçam yol ayrımından itibaren Topçam istikametine giden 6 km’lik kısmın ihalesi ise, yapmış olduğumuz girişimler sonucu 2021 yılında yapılmış olup, şu anda 6 km’lik bu kısımda da çalışmalara devam ediliyor. Projede, toplam uzunluğu 15.190 metreyi bulan 25 adet tünelin yapımı da tamamlandı. Yapımı tamamlanan tünellerden, aydınlatması yapılmayan 19 tünelin elektromekanik işlerinin ihalesi de yapıldı. 2021 yılı sonu itibariyle 11 tünelin aydınlatma imalatları tamamlandı. 8 tünelde ise aydınlatma çalışmaları devam ediyor. İki kısım halinde ihalesi yapılan toplam uzunluğu 45,3 km’yi bulan UlubeyGürgentepeGölköy arasındaki yol güzergahında ise çalışmalar hızlandırıldı. 45,3 km’lik bu güzergahta bugüne kadar 23,7 km tek yol (TY) bitümlü sıcak karışım (BSK) imalatı tamamlandı. AltınorduKabadüz ve KabadüzÇambaşı Yaylası arasındaki yol yapımı, İslamdağKorgan arasındaki yol yapımı, KumruKorganÇamiçi arasındaki yol yapımı da hızlı bir şekilde devan etmektedir” diye konuştu.

2021 yılında ihalesi yapılan ve yapımına başlanan ulaşım yatırımlarıyla da ilgili bilgi veren Vali Sonel, “2021 yılında, yapmış olduğumuz girişimler sonucu Fatsa Organize Sanayi Bölgesine ulaşımı kolaylaştıracak olan 125 metre uzunluğundaki 1 adet çift köprü yapımı ve Çatalpınar ilçemizin Sayacatürk Mahallesi’nden geçen karayolu üzerinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen heyelanın ıslahı için Karayolları tarafından ihalesi yapılmış ve çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca, Samsun il sınırımızı oluşturan Akçay Irmağı’ndan başlayıp, Giresun il sınırımızı oluşturan Piraziz’e kadar olan 92,4 km’lik devlet karayolu güzergahında bitümlü sıcak karışım (BSK) onarım işinin ihalesi 2021 yılında gerçekleştirilmiş ve yer teslimi yapılmıştır. Yapılacak bu çalışmayla, Karadeniz Sahil Yolu’nun ilimiz sınırları içerisinden geçmekte olan 92,4 km’lik kısmı yenilenmiş olacaktır” şeklinde konuştu.

Vali Tuncay Sonel, ilin önemli ulaşım arterlerinden birisini oluşturan ÜnyeAkkuşNiksar Yolu projesinin, 15 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Yatırım Programı’nda yer aldığını, toplam uzunluğu 64 km olan bu önemli ulaşım projesinin de 2022 yılında ihalesi yapılıp, çalışmalara başlanmasının planlandığını dile getirdi.



İnşaat mevsiminin başlamasıyla bu yollardaki çalışmalara daha da hız verileceğini ifade eden Vali Tuncay Sonel, inşallah ileriki yıllarda Fatsa Çevre Yolu’nun da yapılmasının sadece Ordu’ya değil, Doğu Karadeniz’de yaşayan bölge insanlarımıza da kolaylıklar getireceğini ve bunun içim girişimlerimin olduğunu dikkat çeken Vali Sonel özellikle yaz mevsiminde, bayramlarda yoğun olmakla beraber yılın her mevsiminde İstanbul’dan bölgeye gelen araç sürücülerinin Fatsa’da trafikte yoğunluk olduğunu ve Fatsa Çevre Yolu’nun yapılmasının öneminin farkında olduklarını sözlerine ekledi.

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