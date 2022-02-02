Ordu’da ulaşım yatırımları hızlandı Yol yatırımlarının toplam maliyeti 6 milyar 162 milyon TL Terzili Tüneli’nin kazı-destekleme çalışmaları tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da ulaşım yatırımları hızlandı Yol yatırımlarının toplam maliyeti 6 milyar 162 milyon TL Terzili Tüneli’nin kazı-destekleme çalışmaları tamamlandı

İHA

Ordu’da ulaşım yatırımları hızlandı Yol yatırımlarının toplam maliyeti 6 milyar 162 milyon TL Terzili Tüneli’nin kazı-destekleme çalışmaları tamamlandı

Ordu’nun gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkı sağlayan ulaşım yatırımlarının yapımı son bir yılda hız kazandı.
Ordu’da yapımına önceki yıllarda başlanan ancak başta Covid19 pandemisi, kamulaştırma ve ödenek yetersizliği gibi sebeplerle durma noktasına gelen başta Ordu Çevre Yolu projesinin 10 km’lik ikinci etabı olmak üzere, KaradenizAkdeniz yolunun tamamlanmayan 6 kilometrelik kısmı, UlubeyGürgentepeGölköy yolu, AltınorduKabadüzÇambaşı yolu, İslamdağKorgan yolu, KumruKorganÇamiçi yolu yapım çalışmalarına, son aylarda hız kazandı.

Yolların maliyeti 6 milyar 162 milyon TL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle yapımı hızlanan ulaşım yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Ordu Valisi Tuncay Sonel, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızın ilimizi ziyareti sonrasında özellikle son bir yıl içinde başta Çevre Yolumuz olmak üzere OrduMesudiye yolunun tamamlanmayan 6 km’lik kısmı, OrduKabadüzÇambaşı yolumuz dahil 16 farklı güzergahtaki önemli ulaşım yatırımları kız kazandı. Bunların toplam maliyeti ise 6 milyar 162 milyon TL” dedi.

Terzili Tüneli’nin kazıdestekleme çalışmaları tamamlandı
Ordu’da yapımı devam eden ulaşım yatırımlarının son durumları hakkında da bilgi veren Vali Sonel, “İlimizin en önemli ulaşım projelerinden birisi olan Ordu Çevre Yolu projesinde, 2020 yılında yapılan ikmal ihalesi bünyesinde Terzili Tüneli’nin kazıdestekleme çalışmaları tamamlanmış olup, nihai beton çalışmaları devam etmektedir. Akçatepe1 ve Akçatepe2 Tünellerinde ise kazıdestekleme çalışmaları devam etmektedir. Tünel imalatları tamamlandığında üniversite kavşağından inşaatı süren şehir hastanesine bağlantı da sağlanacak inşallah. Çeşitli sebeplerle ihalesi yapılamayan MesudiyeGölköyTopçam yol ayrımından itibaren Topçam istikametine giden 6 km’lik kısmın ihalesi ise, yapmış olduğumuz girişimler sonucu 2021 yılında yapılmış olup, şu anda 6 km’lik bu kısımda da çalışmalara devam ediliyor. Projede, toplam uzunluğu 15.190 metreyi bulan 25 adet tünelin yapımı da tamamlandı. Yapımı tamamlanan tünellerden, aydınlatması yapılmayan 19 tünelin elektromekanik işlerinin ihalesi de yapıldı. 2021 yılı sonu itibariyle 11 tünelin aydınlatma imalatları tamamlandı. 8 tünelde ise aydınlatma çalışmaları devam ediyor. İki kısım halinde ihalesi yapılan toplam uzunluğu 45,3 km’yi bulan UlubeyGürgentepeGölköy arasındaki yol güzergahında ise çalışmalar hızlandırıldı. 45,3 km’lik bu güzergahta bugüne kadar 23,7 km tek yol (TY) bitümlü sıcak karışım (BSK) imalatı tamamlandı. AltınorduKabadüz ve KabadüzÇambaşı Yaylası arasındaki yol yapımı, İslamdağKorgan arasındaki yol yapımı, KumruKorganÇamiçi arasındaki yol yapımı da hızlı bir şekilde devan etmektedir” diye konuştu.
2021 yılında ihalesi yapılan ve yapımına başlanan ulaşım yatırımlarıyla da ilgili bilgi veren Vali Sonel, “2021 yılında, yapmış olduğumuz girişimler sonucu Fatsa Organize Sanayi Bölgesine ulaşımı kolaylaştıracak olan 125 metre uzunluğundaki 1 adet çift köprü yapımı ve Çatalpınar ilçemizin Sayacatürk Mahallesi’nden geçen karayolu üzerinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen heyelanın ıslahı için Karayolları tarafından ihalesi yapılmış ve çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca, Samsun il sınırımızı oluşturan Akçay Irmağı’ndan başlayıp, Giresun il sınırımızı oluşturan Piraziz’e kadar olan 92,4 km’lik devlet karayolu güzergahında bitümlü sıcak karışım (BSK) onarım işinin ihalesi 2021 yılında gerçekleştirilmiş ve yer teslimi yapılmıştır. Yapılacak bu çalışmayla, Karadeniz Sahil Yolu’nun ilimiz sınırları içerisinden geçmekte olan 92,4 km’lik kısmı yenilenmiş olacaktır” şeklinde konuştu.
Vali Tuncay Sonel, ilin önemli ulaşım arterlerinden birisini oluşturan ÜnyeAkkuşNiksar Yolu projesinin, 15 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Yatırım Programı’nda yer aldığını, toplam uzunluğu 64 km olan bu önemli ulaşım projesinin de 2022 yılında ihalesi yapılıp, çalışmalara başlanmasının planlandığını dile getirdi.

İnşaat mevsiminin başlamasıyla bu yollardaki çalışmalara daha da hız verileceğini ifade eden Vali Tuncay Sonel, inşallah ileriki yıllarda Fatsa Çevre Yolu’nun da yapılmasının sadece Ordu’ya değil, Doğu Karadeniz’de yaşayan bölge insanlarımıza da kolaylıklar getireceğini ve bunun içim girişimlerimin olduğunu dikkat çeken Vali Sonel özellikle yaz mevsiminde, bayramlarda yoğun olmakla beraber yılın her mevsiminde İstanbul’dan bölgeye gelen araç sürücülerinin Fatsa’da trafikte yoğunluk olduğunu ve Fatsa Çevre Yolu’nun yapılmasının öneminin farkında olduklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da heyelan riskiyle boşaltılan ev sayısı 14'e çıktı
YEREL HABERLER Ordu'da heyelan riskiyle boşaltılan ev sayısı 14'e ...
Vali Sonel'den Ordu'daki heyelan açıklaması
YEREL HABERLER Vali Sonel'den Ordu'daki heyelan açıklaması
Ordu’da heyelan: 15 konut için boşaltma kararı
YEREL HABERLER Ordu’da heyelan: 15 konut için boşaltma kararı
Ordu'da 1 mahalle kayıyor; riskli 11 ev daha boşaltılacak (2)
YEREL HABERLER Ordu'da 1 mahalle kayıyor; riskli 11 ev daha ...
Ordu’da tır sürücülerine denetim Tırlarda, kış lastiği ve takograf kontrolleri yapan ekipler ayrıca sürücü için rutin denetimleri de gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Ordu’da tır sürücülerine denetim Tırlarda, kış ...
Kronik ağrılardan kurtulmak mümkün Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Selçuk Genç: “Her insan yaşamı boyunca ağrılarla karşılaşabilir. Ağrı Polikliniklerinde hastadaki ağrının nedenini teşhis edildikten sonra, en uygun ilaçlarla ve girişimsel yöntemlerle tedavi uygulanır”
YEREL HABERLER Kronik ağrılardan kurtulmak mümkün Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. ...
Başkan Demirci: “Kar yağışı sonrası olumsuzluk yaşanmadı"
YEREL HABERLER Başkan Demirci: “Kar yağışı sonrası olumsuzluk ...
Bu Murat 124'e bakan bir daha bakıyor Ordulu oto boya ustası, 1976 model Murat 124 model otomobilini yeşilin farklı tonlarında boyadı
YEREL HABERLER Bu Murat 124'e bakan bir daha bakıyor Ordulu oto boya ...
Ordu'da 1 mahalle kayıyor; 2 ev boşaltıldı, 10 ev tehlike altında  
YEREL HABERLER Ordu'da 1 mahalle kayıyor; 2 ev boşaltıldı, 10 ev ...
Ordu’da kar ağırlığına dayanamayan balkon çöktü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ordu’da kar ağırlığına dayanamayan balkon çöktü: 1 ...
ÜNSAK’tan musiki eserler konseri
YEREL HABERLER ÜNSAK’tan musiki eserler konseri
Ordu’da, oda başkanlarının katılımı ile 52’nci Karadeniz toplantısı
YEREL HABERLER Ordu’da, oda başkanlarının katılımı ile 52’nci ...
Koronada umut veren açıklamalar Göğüs Hastalıkları ve Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu: “Omicron varyantı ile Kovid-19 salgının sonuna yaklaşılmış olabileceğimiz ihtimali var” “Virüslerde görülen mutasyonlar hastalık etkisini azaltabilir”
YEREL HABERLER Koronada umut veren açıklamalar Göğüs Hastalıkları ve ...
Ünye’de sokak hayvanlarına sıcak yuva
YEREL HABERLER Ünye’de sokak hayvanlarına sıcak yuva
Kar, güzelliğine güzellik kattı
YEREL HABERLER Kar, güzelliğine güzellik kattı
Ordu’da Kış Festivali Ordu’nun en büyük yaylalarından biri olan Aybastı Perşembe Yaylası’nda düzenlenen Kış Festivali’nde birbirinden renkli görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Ordu’da Kış Festivali Ordu’nun en büyük yaylalarından ...
Ordu’da 19 hırsızlık olayının failleri yakalandı
YEREL HABERLER Ordu’da 19 hırsızlık olayının failleri yakalandı
Ordu’da 3 torbacı yakalandı
YEREL HABERLER Ordu’da 3 torbacı yakalandı
Kar yağışı eğlenceye dönüştü Ordu’nun Kumru ilçesindeki esnafların öncülüğünde sosyal medya üzerinden toplanan vatandaşlar, kar yağışının keyfini kendi imkanları ile oluşturdukları kayak merkezinde çıkardı
YEREL HABERLER Kar yağışı eğlenceye dönüştü Ordu’nun Kumru ...
Altınordu’da ekipler, diyaliz hastası vatandaş için yardıma koştu
YEREL HABERLER Altınordu’da ekipler, diyaliz hastası vatandaş için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.