Vali Sonel, şiddetli yağışların hasara yol açtığı ilçede incelemelerde bulundu

Ordu Valisi Tuncay Sonel, il genelinde önceki gece başlayan ve aralıklarla devam eden yağıştan etkilenen Çamaş ilçesinde incelemelerde bulundu.



Vali Sonel, aşırı yağışların etkili olduğu ilçelerden olan Çamaş'a giderek GürgentepeGölköy karayolu bağlantısını sağlayan Taşoluk Mahallesi, ilçe merkezinin ana bağlantı yollarından olan Burhangüneyi, Sarıyakup, Budak Mahallelerinde zarar gören, tahribatlar oluşan noktaları yerinde gördü. Beraberinde Çamaş Kaymakamı Enes Özkan, Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, Ordu AFAD İl Müdürü Osman Işık ile birlikte sel felaketinin yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulunan Vali Sonel, detaylı bilgi aldı. Sarıyakup Mahallesi’nin geçiş köprüsü ile Budak Mahallesi bağlantı köprüsünün zarar görmüş bölümlerini de inceleyen Vali Tuncay Sonel, yağışlar soncu evi zarar gören ailelere geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Vali Tuncay Sonel, Çamaş ilçesinde yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, “Ordu ilimizde şiddetli yağışlar oldu. Dün itibariyle yağışlar gece boyunca devam etti. Özellikle Altınordu, Fatsa, Gürgentepe, Perşembe ile Çamaş ilçemiz en fazla yağış alan yerler oldu. Burada Ordu Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyemizin önceden aldığı önlemler sayesinde daha az hasarla atlattık. En önemlisi de yaralımızın ve can kaybımızın olmaması” dedi.



“38 vatandaş tahliye edildi”

38 vatandaşın sel ve heyelan riskine karşı evlerinden tahliye edildiğini ve en son Budak Mahallesi’nde yaşayan yatağa bağımlı 73 yaşındaki Mustafa Akdeniz isimli vatandaşın evinden tahliye edilerek, güvenli bir yere alındığını belirten Vali Sonel, “Ordu Büyükşehir Belediyemiz, kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, AFAD ekiplerimizden jandarmamıza kadar devletimizin tüm birimleri ile yağışların olduğu ilk andan itibaren sahadayız. Toplamda 298 iş makinemiz ve 420 civarında personelimizle gece dahil çalışıyorlar. İçişleri Bakanımızın geçmiş olsun dileklerini yöre halkımıza ilettik. AFAD başkanımızla da görüşüyoruz. Devletimiz tüm imkanları ile sel ve heyelandan zarar gören yöre insanlarımızın yanındayız” şeklinde konuştu.



Evleri zarar gören vatandaşlara ilk etapta vakıftan maddi yardımlar yapıldığının altını çizen Vali Tuncay Sonel, “İnşallah herhangi bir vatandaşımızın canına bir şey olmadan bu afeti atlatırız. Allah’ım ülkemizin her köşesini her türlü afetten korusun. Devletimizin katkılarıyla bu heyelan ve seli de en hafif şekilde atlatacağız inşallah” diye konuştu ve 8 ayrı ekibin zarar ve hasar tespiti için arazide çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Vali Tuncay Sonel, yağışlar süresince sürekli olarak sahada çalışan görevli tüm ekiplere de teşekkür etti.

