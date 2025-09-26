Habertürk
        Organ bağışında bağışçı yakınlarına nakilde öncelik verilecek

        Organ bağışında bağışçı yakınlarına nakilde öncelik verilecek

        Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği değişikliğiyle, vefatından sonra organları nakledilen bağışçıların eşleri ve birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde acil hastalardan sonra gelmek üzere öncelik tanınacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 14:02 Güncelleme: 26.09.2025 - 14:02
        Organ bağışında bağışçı yakınlarına nakilde öncelik verilecek
        "Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Yeni yönetmelikle, organ bağışı sürecini teşvik edecek ve nakil süreçlerini hızlandıracak düzenlemeler hayata geçirildi.

        Düzenlemeyle, vatandaşlar, organ bağışına ilişkin işlemleri elektronik ortamda, e-Devlet sistemi üzerinden Organ Bağışı Uygulaması veya e-Nabız Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek. Kimlik doğrulamasının, güvenli elektronik imza, mobil imza veya e-Devlet şifresiyle yapılmasının ardından, 2 aşamalı doğrulama yöntemiyle bağış süreci sonuçlanacak.

        Bağışçılar, beyanlarını aynı dijital platformlar üzerinden diledikleri zaman değiştirebilecek. Beyan sırasında bildirilen kişilere, e-Nabız sistemi üzerinden bilgilendirme yapılacak.

        ORGAN BAĞIŞÇISI AİLELERİNE NAKİL BEKLEME LİSTESİNDE ÖNCELİK HAKKI

        Yönetmelikle organ bağışında bulunan kişilerin yakınlarına yönelik düzenlemeler oldu. Buna göre, organları başkalarına nakledilen bağışçıların eşi ve birinci derece yakınları, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde, acil durumdaki hastaların ardından bekleme listesinde öncelikli olarak değerlendirilebilecek.

        Yönetmeliğe göre, kişinin organ bağışı ile ilgili herhangi bir beyanının olmadığı hallerde ise sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana ve babası veya kardeşlerinden birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle organ veya doku alınacak.

