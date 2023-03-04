Orgeneral Çetin: En kısa zamanda yaraları saracağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Orgeneral Çetin: En kısa zamanda yaraları saracağız

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, deprem bölgesi Osmaniye'de incelemelerde bulundu. Osmaniye Belediyesi Afet İrtibat Merkezi'ni de gezen Orgeneral Çetin, "İnşallah en kısa zamanda yaraları saracağız" dedi.

Orgeneral Çetin: En kısa zamanda yaraları saracağız
DHA

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, deprem bölgesi Osmaniye'de incelemelerde bulundu. Osmaniye Belediyesi Afet İrtibat Merkezi'ni de gezen Orgeneral Çetin, "İnşallah en kısa zamanda yaraları saracağız" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Osmaniye İl Jandarma Komutanı Can Altundarak ve beraberindeki heyetle, Osmaniye Belediyesi Afet İrtibat Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Kadir Kara, koordinasyon merkezinde yürütülen çalışmalarla ilgili Orgeneral Arif Çetin'e bilgi verdi. Başkan Kara'yı, çalışmalarla ilgili tebrik eden Çetin, çok güzel ve koordineli bir hizmet merkezi gördüğünü belirterek, "Halkımızın yarasını sarmak için, Valim, Belediye Başkanım, askeri, polisi seferberiz. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda yaraları saracağız. Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları o şekilde. Bir an önce iş bitene kadar buradayız" dedi.

Orgeneral Arif Çetin, kentteki diğer deprem bölgelerinde incelemelerde bulunmak üzere afet irtibat merkezinden ayrıldı.

* Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: 5 lider bir araya geldi! Kritik görüşme
GÜNDEM 5 lider bir araya geldi! Kritik görüşme
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa için ilk açıklama!
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Altılı Masa için ilk ...
6'lı masadan son dakika: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Meral Akşener ile görüşecek - Haberler
GÜNDEM İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüşecek
VERGİ AFFI SON DAKİKA 2023 | Vergi affı borç yapılandırma Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak ve son durum ne?
GÜNDEM Gözler vergi affı son durumda!
Savcı, emniyet kemeriyle cinayetin sanığı Buket Çelik için 18 yıla kadar hapis istedi
GÜNDEM Savcı, Buket için 18 yıla kadar hapis istedi
Vicdan turizmi için gelenlere uyarı
GÜNDEM Vicdan turizmi için gelenlere uyarı
Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde ev sahipleri ve esnaf, eşyalarını çıkardı
GÜNDEM Ağır hasarlı Galeria Sitesi'nde hareketlilik!
BERAT KANDİLİ GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ | Berat Kandili nedir, anlamı, önemi, fazileti nelerdir? Berat Kandil gecesi ne oldu?
GÜNDEM Berat Gecesi'nin önemi ve fazileti!
Son dakika: Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden 6 yakınını kaybeden depremzede yakını için şaşırtan karar
GÜNDEM Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden depremzede yakını ...
EYT 3600 PRİM GÜNÜ SON DURUM| 3600 günden emekli olunur mu? EYT 3600 günden emeklilik şartları ne, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı?
GÜNDEM EYT ile 3600 günden emekli olunur mu?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.