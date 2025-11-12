Habertürk
        Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker, RTÜK üyeliğine seçildi

        TBMM Genel Kurulu'nda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker seçildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 17:00 Güncelleme: 12.11.2025 - 17:00
        RTÜK üyeliğine 2 isim seçildi
        TBMM Genel Kurulu’nda RTÜK üye seçimi yapıldı. 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 35. maddesi uyarınca AK Parti’ye düşen iki üyelik için seçim yapıldı.

        24 Ekim tarihinde boşalan üyelik için Orhan Özdemir ve Ali Sarı, 1 Kasım'da boşalan üyelik için de Fatma Çeliker ve Erhan Güven aday gösterildi.

        279 milletvekilinin katıldığı oylamada Orhan Özdemir 250, Ali Sarı 6, Fatma Çeliker 252, Erhan Güven 4 oy alırken, 2 de boş oy kullanıldı. Seçimler sonucu RTÜK'ün yeni üyeleri Orhan Özdemir ve Fatma Çeliker oldu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

