        Haberler Gündem Güncel Orhaneli'de sokaklara kumbaralar yerleştirildi | Son dakika haberleri

        Orhaneli'de sokaklara ayakkabı ve kıyafet kumbaraları yerleştirildi

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ikinci el kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması amacıyla giysi ve ayakkabı kumbarası uygulaması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 17:12 Güncelleme: 08.10.2025 - 17:12
        Orhaneli'de sokaklara kumbaralar yerleştirildi
        Bursa'nın Orhaneli Belediyesince, kullanılmayan kıyafetlerin geri dönüşüme kazandırılması amacıyla ilçenin farklı noktalarına kumbaralar yerleştirildi.

        Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, kullanılmış giyim eşyalarında israfı önleyerek geri dönüşüme kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Kullanılmayan giysilerin vatandaşlar tarafından kıyafet kumbaralarına bırakılacağını belirten Tayır, giysilerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını aktardı.

        #yerel haberler
        #bursa haberleri
        #orhaneli
