Orionid meteor yağmuru bu gece zirvede: Türkiye’den de izlenebilecek! Burçlarda dengeler değişiyor, aşk ve kariyerde yeni bir dönem başlıyor

ORİONİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA, TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Orionid meteor yağmuru, 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece en yüksek etkinliğine ulaşıyor. Türkiye'den de çıplak gözle izlenebilecek gök olayı için en uygun gözlem aralığı gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar uzanıyor. Özellikle 03.00-05.30 saatleri arasında gözlem yapmak öneriliyor.

Uygun ve karanlık gökyüzü koşullarında saatte 10 ila 20 meteor görülebiliyor. Ancak Ay'ın parlaklığı, şehir ışıkları ve hava durumu gözlemi zorlaştırabiliyor. Daha iyi bir görüntü için şehir ışıklarından uzak, gökyüzünün açıkça görülebildiği bir alan tercih edilebilir.