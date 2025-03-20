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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Orkun Kökçü'den kötü haber: Cezalı duruma düştü - Futbol Haberleri

        Orkun Kökçü'den kötü haber: Cezalı duruma düştü

        UEFA Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı konuk eden A Milli Takım'da sarı kart gören Orkun Kökçü, rövanş maçında forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 20:53 Güncelleme: 20.03.2025 - 20:53
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        Orkun'dan kötü haber: Cezalı duruma düştü
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        UEFA Uluslar play-off ilk maçta Macaristan ile karşılaşan A Milli Takım'a kötü bir haber geldi.

        A Milli Takım'da Orkun Kökçü, 41. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

        Orkun Kökçü, Macaristan ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

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