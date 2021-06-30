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Antalya'da orman yangını! Karayolu ulaşıma kapandı!

Antalya- Konya karayolunun Gündoğmuş ilçe kavşağı yakınında öğleden sonra orman yangını çıktı. Karayolu, güvenlik amacıyla ulaşıma kapatılırken, yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor

YANIYOR! Son dakika: Antalya'da orman yangını! Karayolu ulaşıma kapandı! - VİDEO HABER
Antalya'da orman yangını! Karayolu kapandı!
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DHA

Antalya- Konya karayolunun Manavgat ilçesi yakınlarındaki Gündoğmuş kavşağında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

DHA'da yer alan habere göre yangın helikopterlerinin yanı sıra karadan da Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, çevre ilçelerden gelen yangınla mücadele ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın yayılırken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya- Konya karayolunu ulaşıma kapatarak güvenlik önlemi aldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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