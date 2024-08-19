6 gündür yanıyor! Orman yangınlarından ikinci hafta
Türkiye'nin yüreğini dağlayan orman yangınlarında ikinci haftaya girildi. Alevlerle mücadelenin sürdüğü Manisa'daki yangın 6'ncı gününde. Uşak'ta çıkan yangın da belirli bir bölgeye sıkıştırıldı. Muğla Yatağan'da da alevlere müdahalenin devam ettiği öğrenildi
Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi’nde başlayan ve komşu ilçe Salihli’ye ulaşan orman yangınlarına müdahale devam ederken, yangınlarda sona gelindi. Olası bir fırtına çıkmaması durumunda yangının kontrol altına alınması an meselesi. Bölgede çalışmalar sürüyor.
DHA'nın haberine göre Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, 14 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.
Söndürme çalışmaları sürerken, saat 17.30 sıralarında aynı bölgede başka bir noktada daha orman yangını çıktı. Ekiplere takviye yapıldı, uçak sayısı 5’e, helikopter sayısı 13’e çıkarıldı. Alevlere karadan da 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla yangına gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti.
2 MAHALLEDE DAHA YANGIN ÇIKTI
15 Ağustos sabahı, günün ilk ışıklarıyla yangına havadan ve karadan yeniden başladı. Boyalı Mahallesi’ndeki yangına müdahale sürerken, bu kez de ilçenin Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde 17.30 sıralarında iki farklı yangın çıktı. İlçenin üç farklı mahallesinde devam eden yangınlara, 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleriyle birlikte toplam 361 personel ile müdahale edildi.
KARAYAKUP MAHALLESİ YANDI
Kaşıkçı Mahallesi’nde tarım arazilerinde çıkan yangın aynı gün içinde söndürülürken, Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangınları ise sürdü. Öte yandan tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. Tahliye edilen 20 hanelik 40 kişinin yaşadığı Karayakup Mahallesi’ndeki cami dahil tüm evler yanarak, kullanılamaz hale geldi.
YANGIN SALİHLİ İLÇESİNE ULAŞTI
Gece boyunca, gece görüşlü helikopterler ile müdahale edilen alevlere 3’üncü gününde de müdahale sürdü. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek Salihli’nin kırsal Kale, Kemer, Kurttutan ve Hacıhıdır Mahallelerine ulaştı. Yangından etkilenen 4 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar, eşyalarını ve hayvanlarını güvenli bölgeye taşıdı. Kale Mahallesi’nde ise bazı evler alevlere teslim olarak tamamen yandı.
BAKAN YARDIMCISI BÖLGEDE
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Yangının ulaştığı Salihli ilçesi Kale Mahallesi girişindeki yangın komuta aracında Manisa Valisi Enver Ünlü ve İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adil Koçaslan'dan bilgi alan Prof. Dr. Gümen, "Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor, tüm ekiplerimiz sahada. Helikopter ve uçaklarımız günün ilk ışıklarıyla birlikte çalışmalara başladı. Şu anda iki riskli noktamız var. Oraları tutmaya çalışıyoruz. Eğer o noktaları tutarsak bugün itibariyle bitireceğiz. Eğer tutamazsak, Gölmarmara ve Yunuslar tarafına ilerleyecek. Blok ormanlarımız var, o ormanlara sıçratmamak için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor" diye konuştu.
ALEVLER BÜYÜK BİR ALANDA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi'nde çıkan ve Salihli ilçesine de sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyük bir alanda etkisini sürdürdü. Salihli ilçesindeki Kale Mahallesi’nin alt kısmından rüzgarın da etkisiyle yine aynı ilçenin Kemer ve Hacıhıdır Mahallelerine doğru yönelen yangına 5’inci gününde, 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi, 47'si teknik eleman olmak üzere 550 personel ile müdahale sürdü.
AMFİBİK UÇAK GÖREV ALDI
Manisa’nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi’nde başlayan ve komşu ilçe Salihli’de devam eden orman yangınlarının 5’inci gününde, amfibik uçak görev almaya başladı. Hem karada, hem de suda hareket ve yaşam yeteneğine sahip uçak, diğer helikopter ve uçaklar gibi yere inmeden, baraj ve gölden 6 ton su alarak, yangın alanına boşaltıyor. Yangınla mücadele havadan ve yerden tüm hızıyla sürdü.
Yangında, 6’ncı güne girilirken, bölgedeki alevlerin büyük oranda enerjisi düştü. Yangının kontrol altına alınıp alınmayacağı, bölgedeki olası bir rüzgar ya da fırtınaya bağlı. Yangının bir an evvel kontrol altına alınması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
UŞAK'TA DA ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR
Uşak Valisi Turan Ergün, Eşme ilçesindeki yangının belirli bir bölgeye sıkıştırıldığını, risk altında olan bina, köy ya da mezra bulunmadığını söyledi.
AA'da yer alan habere göre Eşme ilçesine bağlı Dereli köyü yakınlarında dün otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangına müdahale sürüyor.
Havanın kararmasıyla helikopterlerin müdahalesinin sonladığı yangında, çok sayıda ekip karadan müdahaleye devam ediyor.
Uşak Valisi Turan Ergün, yangın bölgesine gelerek, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ve Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş'ten bilgi aldı.
Ergün, yangının etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ergün, dün saat 13.10 sıralarında başlayan yangına aralıksız müdahalenin devam ettiğini söyledi.
Yangının hala devam ettiğini aktaran Ergün, "Daha kontrol altına alındı diyemeyiz. Ama dünle kıyasladığımızda çok çok daha iyi durumdayız, daha sönümlendi. Şu anda neredeyse belli bir bölgede bir alana biraz daha sıkıştırıldı. Tüm ekiplerimizle birlikte burada sahadayız. Şu an 70 araç ve 242 personelle burada yaklaşık 40 saattir durmadan görev icra ediyoruz. El birliğiyle inşallah hep birlikte üstesinden geleceğiz. Bizim için şu an riskli herhangi bir bina, köy ya da mezra yok. Onları da takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alındı müjdesini de paylaşırız." dedi.
Ergün, yangın nedeniyle tahliye edilen evlerdeki vatandaşların tehlikenin geçmesinin ardından tekrar geri döndüğünü sözlerine ekledi.
Öte yandan, İl Genel Meclisi Başkanı Kadir Uslu ve AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da yangın bölgesine gelerek, yangından etkilenen köylerdeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Dereli köyü yakınlarında dün otluk alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle meşelik ve ormanlık alana sıçramış, alevler Manisa'nın Sarıgöl ilçesine kadar ulaşmıştı.
Yangın nedeniyle Dereli köyü ve Sarıgöl ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi'nde 21 ev tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Yangına, gün içerisinde 4 helikopterle müdahale edilmişti.
Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece görüşlü helikopterlerle müdahale sürüyor. Yatağan'ın Yava Mahallesi ile Ula ilçesindeki ormanlık alanda saat 13.25'de eş zamanlı yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Yangınları kontrol altına alabilmek için 10 helikopter, 10 uçak, 30 arazöz, 14 su tankeri, 5 dozer, iş makineleri ve 294 personelle alevlere müdahale edildi.
Gündüz saatlerinde Azerbaycan'dan gönderilen Beriev Be-200 Amfibik yangın uçağı da söndürme çalışmalarına destek verdi.
Havanın kararmasıyla bölgeye gönderilen 3 gece görüşlü helikopterle Ula'daki yangına müdahale sürüyor. Çok sayıda gönüllü de iki yangının söndürülmesi için çaba sarf ediyor.