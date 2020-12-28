Orta Afrika Cumhuriyeti’nde oy kullanma işlemi sona erdi

AA

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC) çatışmaların gölgesinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi.

Ulusal Seçim Kurumu (ANE) Başkanı Marie Madeleine Hoornaert Koué basına yaptığı açıklamada, yerel saatle bazı bölgelerde 06.30 ve bazı bölgelerde güvenlik problemlerinden dolayı 07.30’da başlayan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde oy verme işleminin sona erdiğini duyurdu.

Seçimlerde yaklaşık 1,8 milyon seçmen ülkeyi 5 yıl boyuncu yönetecek cumhurbaşkanıyla 140 milletvekilini seçmek için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde, en yüksek oyu alan iki aday arasında 14 Şubat'ta ikinci tur yapılacak.

Çatışmaların gölgesinde gerçekleştirilen seçimlerde, en favori aday olarak gösterilen mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera’nın yanı sıra, Orta Afrika Halk Kurtuluş Hareketi’nin adayı (MLPC) eski Başbakan Martin Ziguele, 2014-2016 geçiş dönemi Cumhurbaşkanı Catherine Samba-Panza ve OAC Yenilenme Partisinin (URCA) adayı Anicet-Georges Dologuele yarıştı.

Cumhurbaşkanı Touadera Rus paralı askerleri ve Ruandalı Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerlerinin sağladığı geniş güvenlik önlemleri altında geldiği başkent Bangui'deki Boganda Lisesi'nde oyunu kullandı.

BM tarafından çatışmaların arkasındaki isim olarak gösterilen devrik lider François Bozize, seçim sabahı sosyal medya üzerinden paylaştığı videoyla destekçilerine seçimi boykot etme çağrısında bulundu.

Öte yandan ulusal basındaki haberleri göre, yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkenin bazı bölgelerinde seçimler yapılamadı. Sabaha kadar çatışma seslerinin duyulduğu ülkenin Kamerun sınırında bulunan Bouar, Bozoum ve Bossangoa kentlerinde, birçok seçmenin oy kullanamadığı belirtildi.

OAC Anayasa Mahkemesi, mevcut Cumhurbaşkanı Touadera’nın karşısında en güçlü aday olarak gösterilen François Bozize'nin cumhurbaşkanı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemesinin ardından, hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, ülkede güvenlik güçleri ile isyancılar arasında 18 Aralık’ta başlayan çatışmaların sorumlusu olarak Bozize’yi göstererek, darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.

- Rusya, Fransa ve Ruanda’dan askeri yardım talebi

OAC Dışişleri Bakanı Sylvie Temon, seçim sürecinin güvence altına alınabilmesi için Rusya’dan ve Ruanda’dan yardım talebinde bulunmuştu.

Ruanda ve Rusya, OAC’nin yardım talebine olumlu yanıt verip ülkeye yüzlerce asker gönderirken, Fransa ise isyancılarla mücadele ve seçim güvenliğinin sağlanabilmesi için hava desteği sağlayacağını duyurmuştu.