Orta Amerika'dan ABD'ye yürüyen göçmenler Meksika'nın başkentine ulaşmaya başladı

Yürüyüş Honduras'tan başladı.

Orta Amerika ülkelerinden topluca ABD'ye doğru yürüyen binlerce göçmenden bir bölümü, Meksika'nın başkenti Mexico City'ye ulaştı.

Göçmenler, Meksika üzerinden ABD'ye varmayı hedefliyor.

Kente ilk ulaşan ve çoğunlukla erkeklerden ya da oğlan çocuklarından oluşan 450 kişi için bir spor stadyumunda geçici çadır hazırlandı.

Yaklaşık beş bin kişiden oluşan göçmen kafilesinin yolculuğu bir kaç hafta önce Honduras'tan başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlerin ABD-Meksika sınırını geçmesini engellemek için sınıra askeri birlik sevkedileceğini söylemişti.

Spor stadyumunda hazırlıklar yapılıyor.

Trump'ı eleştirenler, ABD Başkanı'nın ülkesindeki ara seçimlerde yandaşlarının desteğini sağlamlaştırmak için yasadışı göçmen tehdidini kullandığını öne sürüyor.

Trump, göçmenleri durdurmak için gerekirse askeri güç kullanarak ABD-Meksika sınırını kapatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı ayrıca Guatemala, El Salvador ve Honduras'a yardımları kesme tehdidinde de bulunmuştu.

Göçmenler; zulüm, şiddet ve yoksulluktan kaçtıklarını söylüyor.

Meksika'nın başketine ilk varan göçmenler.

Honduras dışında Guatemala ve El Salvador'dan da kafileye katılımlar oldu.

Mexico City'deki yerel yetkililer, göçmenlere geçici çadır, yemek, sağlık desteği ve hukuki yardım hizmeti sunmak için hazırlık yaptıklarını belirtti.

Önümüzdeki haftalarda binlerce kişinin daha başkente gelmesi bekleniyor.

Meksika basını, stadyuma 10 bin litre kapasitesinde su depoları yerleştirildiğini bildiriyor.

Yerel basın, Mexico City sakinlerinin de göçmenlere giysi ve ayakkabı yardımında bulunduğunu aktarıyor.

Orta Amerikalı binlerce göçmen neden ABD'ye yürüyor?

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