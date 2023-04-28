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Orta Çağ Avrupası'nın akılalmaz hijyen koşulları

Orta Çağ döneminde, Avrupa'da yaşayan halk kelimenin tam anlamıyla pislik içinde yaşıyordu. Halkın yaşadıkları evler ve sokaklar o kadar kirliydi ki bu durum birçok hastalığın meydana gelmesine neden oldu. Üstelik kötü hijyen anlayışı, o zamanlar için gayet normaldi.

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  • Orta Çağ Avrupası'nın akılalmaz hijyen anlayışı! Orta Çağ'da hijyen koşulları nasıldı?

    BİRÇOK KİŞİ YEMEĞİ ELLE YİYORDU

    Orta Çağ'da, kaşık ve bıçak kullanılıyordu ancak çatal henüz yoktu. Bu durum, alt sınıfların genelde yemeği elle yemesine sebep oluyordu. Bu, şu an için çok önemli gibi gelmeyebilir ama o zamanlar halk, nadiren ellerini yıkardı. 

    Çoğu insan tuvalete gittikten, hayvanlara dokunduktan veya daha kötüsünden sonra bile ellerini yıkamıyordu. Bu, birçok insanın yiyeceklerini kirleterek hastalanmasına neden oluyordu.
  • Orta Çağ Avrupası'nın akılalmaz hijyen anlayışı! Orta Çağ'da hijyen koşulları nasıldı?

    HALKIN EVLERİ ÇOK KİRLİYDİ

    Halk, dışarıdan gelen her türlü çamur, pislik veya toza karşın evlerine değiştirilebilir halılar seriyordu ancak bu halılar, düşünüldüğü kadar sık değiştirilmiyordu.

    Halı; hayvan atıkları, çamur ve dışarıdaki diğer mikroplarla kaplanıyordu. Bu durum tahmin edildiği gibi yine birçok hastalık meydana getirdi.
  • Orta Çağ Avrupası'nın akılalmaz hijyen anlayışı! Orta Çağ'da hijyen koşulları nasıldı?

    BANYO YAPMAK ÜST KESİMLERE ÖZGÜ BİR ŞEYDİ

    Orta Çağ'da, banyo yapmak genellikle zenginler için ayrılmış bir şeydi ve o zaman bile, bugün yaptığımız kadar sık ​​yapmıyorlardı. Bununla birlikte, bir sarayda yaşama lüksünüz yoksa, yıkanma şansınız çok azdı ve nadiren de olsa, banyo yapmak pek hoş bir deneyim sayılmazdı.

    Alt kesim banyo yaptığında, hepsi aynı küveti ve aynı suyu kullanırdı. Bir bakıma; banyo yapmamak, daha temiz olmak anlamına geliyordu.
  • Orta Çağ Avrupası'nın akılalmaz hijyen anlayışı! Orta Çağ'da hijyen koşulları nasıldı?

    SARAY ETRAFINDAKİ SULAR KANALİZASYON GÖREVİ GÖRÜYORDU

    Kalelerin etrafındaki suların esas amacı olası bir düşman saldırısına karşı korunmak olsa da zamanla buradaki sular, sarayların sıhhı tesistası boşalttığı yani kanalizasyon olarak kullanıldığı yerler oldu. Yani, kale etrafıdaki suda yüzmeyi deneyen bir askerin karşılacağı tek şey karşı tarafın askerleri olmazdı.
  • Orta Çağ Avrupası'nın akılalmaz hijyen anlayışı! Orta Çağ'da hijyen koşulları nasıldı?

    AMELİYATLAR HİJYENİK OLMAYAN ORTAMLARDA YAPILIYORDU

    Orta Çağ'da bir dereceye kadar tıp ve cerrahi prosedürler olmasına rağmen, bakteri ve mikroorganizma kavramı bilinmiyordu ve ameliyatlar sıklıkla hastanın ölümüyle sonuçlanıyordu.

    Sterilizasyon günümüzde herhangi bir ameliyatın en önemli yönlerinden biri olsa da o zamanlar doktorlar bir ameliyat gerçekleştirmeden önce her zaman ellerini yıkamaz, hatta ekipmanlarını temizlemezdi.
  • Orta Çağ Avrupası'nın akılalmaz hijyen anlayışı! Orta Çağ'da hijyen koşulları nasıldı?

    TUVALETLERDE MAHREMİYET YOKTU

    Tuvaletlerin bir hastalığa yakalanmak için mükemmel bir yer olmasının yanı sıra, mahremiyet de çok azdı veya hiç yoktu. Tuvaletlerin arasında paravan veya bir duvar yoktu. Herkes deliklerden oluşan bir bankın üzerinde oturuyordu hatta buraları, sosyalleşmek için kullanılıyordu.
  • Orta Çağ Avrupası'nın akılalmaz hijyen anlayışı! Orta Çağ'da hijyen koşulları nasıldı?

    BİRÇOK ERKEK TIRAŞ OLMUYORDU

    Bazı köylüler ara sıra saçlarını yıkama fırsatı bulurken, hijyen açısından tıraş olmak listenin başında yer almıyordu. O zamanlar aynalar karartılmış camdan veya cilalı metalden yapılıyordu, bu yüzden isteseniz de tıraş olmak zordu.

    Nüfusun çoğunluğu için erkeklerin sahip olduğu tek seçenek, düzgün bir tıraş olmak için bir berbere gitmekti. Bununla birlikte, bu para gerektirdi ve birçok erkeğin tıraş olmaktan tamamen vazgeçmesine neden oldu.
  • Orta Çağ Avrupası'nın akılalmaz hijyen anlayışı! Orta Çağ'da hijyen koşulları nasıldı?

    İDRAR ÇAMAŞIRLARDA KULLANILIYORDU

    İnsan idrarı, Orta Çağ'da yaraları temizlemek için antiseptik olarak da dâhil olmak üzere çeşitli amaçlar için kullanıldı. Bu da yetmezmiş gibi, çamaşırlar nadiren yıkansa da, yıkandıklarında idrar temizlik maddesi olarak kullanılırdı. Giysilerdeki lekeleri çıkarmak için, insanların kül, sodalı su, yeşil üzüm ve idrar karışımı kullanması yaygındı.

    Kaynak: Past Factory

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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