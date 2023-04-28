Orta Çağ Avrupası'nın akılalmaz hijyen koşulları

BİRÇOK KİŞİ YEMEĞİ ELLE YİYORDU

Orta Çağ'da, kaşık ve bıçak kullanılıyordu ancak çatal henüz yoktu. Bu durum, alt sınıfların genelde yemeği elle yemesine sebep oluyordu. Bu, şu an için çok önemli gibi gelmeyebilir ama o zamanlar halk, nadiren ellerini yıkardı.

Çoğu insan tuvalete gittikten, hayvanlara dokunduktan veya daha kötüsünden sonra bile ellerini yıkamıyordu. Bu, birçok insanın yiyeceklerini kirleterek hastalanmasına neden oluyordu.