* Beyazlar, sokakta herhangi bir siyahi kişiden geçiş izni istemezdi. Hatta beyaz halk, siyahileri sebepsiz yere silah veya kaçakçılık için aramaya teşvik edildi.

* Siyahilar, diğer siyahilar hakkında bilgi vermeye, kaçışları önlemeye ve kaçakları teslim etmeye teşvik edildi. Bunu yapanlar; yeni kıyafetler ve daha iyi muamele ile ödüllendirildiler. Ayrıca hepsine "sağ kolunda tüm iyi insanlar tarafından tanınabileceği ve sevilebileceğini anlatan bir kırmızı haç rozeti" takıldı.

Fotoğraf: Uluslararası Kölelik Müzesi - Kölelerde kullanılan prangalar