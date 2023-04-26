Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evlerimizin vazgeçilmezi kediler hakkında 10 eğlenceli gerçek

Kediler, evlerimizin huysuz ama bir o kadar da vazgeçilmez canlıları. Üstelik o kadar etkileyici anatomileri var ki haklarında öğrendiğimiz her şey hem şaşırtıcı hem eğlenceli.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Evlerimizin vazgeçilmezi kediler hakkında 10 eğlenceli gerçek

    Erkek kediye Tom denir, dişi kediler ise Molly veya Queen olarak adlandırılır. Bunlar, özel birer isim değil; kedileri adlandıran teknik terimlerdir. Bir erkek kediye Tom ismi verilirken, bir dişi kedinin adı Molly'dir ancak dişi kedi hamile ise o zaman Queen (Kraliçe) denir.
  • Evlerimizin vazgeçilmezi kediler hakkında 10 eğlenceli gerçek

    Kediler hep dört ayak üzerine düşer. Kediler, "doğrultma refleksi" adı verilen ayaklarının üzerine düşme yeteneğine sahiptir. Bu refleks, kedilerin hangi yönün aşağı olduğunu hızlı bir şekilde değerlendirmesine ve havada iken vücutlarını döndürmesine olanak tanır.
  • Evlerimizin vazgeçilmezi kediler hakkında 10 eğlenceli gerçek

    Bir kedi ne kadar yüksekten düşerse hayatta kalma olasılığı o kadar yüksektir. Bir kedi yüksekten düşerse hayatta kalabilir ancak alçak bir yerden düşerken kendisini inişe hazırlamaya vakti olmadığı için yaralanma şansı daha yüksektir. 
  • Evlerimizin vazgeçilmezi kediler hakkında 10 eğlenceli gerçek

    Kediler sadece keyiften mırlamaz. Bazı kedilerin acıktıklarında farklı mırlamaları vardır; anne kediler de mırlamalarını yeni doğmuş yavrularıyla iletişim kurmak için kullanır.
  • Evlerimizin vazgeçilmezi kediler hakkında 10 eğlenceli gerçek

    Kedileri sütle beslemek yanlıştır. Kedilerin süt düşkünü olduğu yaygın bir bilgidir, ancak birçoğu aslında laktoza karşı toleranssızdır.

    Yavru kediler anne sütünü içebilirken onları inek sütü ile beslemek sağlıkları için çok tehlikeli olabilir. Kedinizi süt ile beslemek istiyorsanız sütün laktozsuz olduğundan emin olun.
  • Evlerimizin vazgeçilmezi kediler hakkında 10 eğlenceli gerçek

    Dünyadaki insanların yalnızca yüzde 11,5'i kendini "kedi insanı" olarak görüyor. Öte yandan, “köpek insanları” dünyanın yüzde 45'ini oluşturuyor.
  • Evlerimizin vazgeçilmezi kediler hakkında 10 eğlenceli gerçek

    Dusty adlı bir kedinin yaşamı boyunca toplam 420 yavrusu oldu. Dusty, sahipleriyle birlikte Teksas'ta yaşadı ve son yavrusunu 12 Haziran 1952'de doğurarak rekor kırdı.
  • Evlerimizin vazgeçilmezi kediler hakkında 10 eğlenceli gerçek

    Kediler, dünyanın bazı yerlerinde yiyecek olarak tüketiliyor. Birçok insan kedileri sever ve kedi yeme düşüncesi karşısında dehşete düşer, ancak bu her yerde böyle değildir. Kedi eti günümüzde yasal olsun ya da olmasın Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerinde tüketiliyor hatta savaş zamanlarında İtalya, Fransa ve İspanya'da da tüketilirdi.
  • Evlerimizin vazgeçilmezi kediler hakkında 10 eğlenceli gerçek

    Kediler bir günde ortalama olarak 15 saat uyur. Kediler doğal olarak gece hayvanlarıdır, bu nedenle evcil kedilerin çoğu gün boyunca uyuklar.

    Normalde avlanmak için büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyarlar bu yüzden günün büyük bir bölümünde uyumaya eğilimlidirler. Evcil kediler de doğal olarak avlanmak için enerjilerini korumaya çalışır ancak onlar avlanmak yerine oynamayı veya evdekileri rahatsız etmeyi tercih edebilirler.
  • Evlerimizin vazgeçilmezi kediler hakkında 10 eğlenceli gerçek

    Bir kedinin kulağının içinde bulunan tüylü parçalara "kulak süsü" denir. Bu tüyler, içeriye pislik girmemesini sağlar aynı zamanda ses titreşimlerini alarak iyi duymalarına yardımcı olurlar. Kedilerin bu kadar iyi avcı olmasının sebeplerinden biri de budur.

    Kaynak: Tha Fact Site

 

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.