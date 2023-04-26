Kediler, dünyanın bazı yerlerinde yiyecek olarak tüketiliyor. Birçok insan kedileri sever ve kedi yeme düşüncesi karşısında dehşete düşer, ancak bu her yerde böyle değildir. Kedi eti günümüzde yasal olsun ya da olmasın Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerinde tüketiliyor hatta savaş zamanlarında İtalya, Fransa ve İspanya'da da tüketilirdi.