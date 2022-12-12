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Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede 2 bin 700 yıllık kalıntılara ulaşıldı

Muğla'nın Ula ilçesindeki 'Sakin Kent' unvanına sahip Akyaka Mahallesi'ndeki Orta Çağ'dan kalma kale surlarının olduğu bölgede yürütülen kazı çalışmalarında 2 bin 700 yıllık kalıntılara ulaşıldı

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  • Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede önemli keşif

    Muğla'nın Ula ilçesindeki Gökova Körfezi kıyısında her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Akyaka'da, tarihi alanların gün yüzüne çıkarılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Valiliği koordinesinde çalışma yürütülüyor.
  • Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede önemli keşif

    Idyma Antik Kenti yakınlarındaki, Orta Çağ'dan kalma kale surlarında sürdürülen kazı çalışmalarında bulunan eserler, bölgenin tarihine ışık tutuyor.
  • Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede önemli keşif

    Kazı Başkanı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Baran, bölgede kazı çalışmalarının 2 yıldır kesintisiz devam ettiğini söyledi.
  • Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede önemli keşif

    Orta Çağ kalesinin duvarlarında kazı ve sağlamlaştırma çalışması yaptıklarını anlatan Baran, kalenin bulunduğu alanın Idyma Antik Kenti'nin bir mahallesi olduğunu ve günümüzden 2 bin 700 yıl öncesine kadar kesintisiz süren bir yerleşim bulunduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.
  • Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede önemli keşif

    Güney yamaçlar boyunca aşağı kısımda bulunan bugünkü Azmak Deresi doğru yerleşimin aşamalar halinde devam ettiğini ve akarsuyun bulunduğu bölümün de antik çağlarda deniz olduğunu belirten Baran, yerleşimin de deniz kıyısında bir liman yerleşimi olduğunu belirlediklerini ifade etti.
  • Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede önemli keşif

    Baran, "Kazı çalışmalarıyla kalenin yaklaşık 11. yüzyılda garnizon olarak inşa edildiğini, kısa bir süre sonra Selçuklu beylikleri tarafından ele geçirildiğini ve kalenin son halinin bir yerleşim haline geldiğini gördük. 
  • Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede önemli keşif

    Bölgenin güney kısmında ise kaledeki askerlerin, düşmana görünmeden temiz suya gizlice ulaşmak için kullandıkları düşünülen bir tünel bulduk. Tünel, Kadın Azmağı Deresi'ne bakan bölümde toprak altında yer alıyor. Tünelin 20-30 metrelik bölümü çok iyi korunmuş. Tünelin kalan kısmında kazı ve onarım çalışmaları yaptık" diye konuştu.
  • Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede önemli keşif

    Prof. Dr. Abdulkadir Baran, tonozlu tünelin 60 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve merdivenli olduğunu kaydetti.

     
  • Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede önemli keşif

    MECLİS BİNASI VE TAPINAK GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

    Idyma Antik kentinde yürütülen kazı çalışmalarında meclis binası ve tapınağın gün yüzüne çıkarıldığını anlatan Baran, şöyle konuştu:

     
  • Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede önemli keşif

    "Bu alandaki yerleşimin Roma Dönemi ile birlikte terk edildiği ve buradakilerin Akyaka'daki denize yakın kısımlara yerleştiğini belirledik. Orta Çağ kalesinin alt tabakalarında yürüttüğümüz kazılarda 2 bin 700 yıl öncesinden günümüze izler taşıyan çok sayıda kalıntıya ulaştık.

     
  • Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede önemli keşif

    Kalenin alt kısımlarında yürütülen kazılarda bulunan kalıntılar, antik Karya kültürünü ve sonraki dönemleri yansıtan seramikler, bize buradaki yaşamı çok net gösteriyor. Bunun haricinde çıkan sikkeler, günlük hayatta kullanılan metal buluntular o dönemin yaşamı ve kültürel yapısı hakkında da bilgi veriyor. Buluntular temizlenerek Muğla Müzesi'ne gönderiliyor."

     
  • Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede önemli keşif

    Baran, Gökova Mahallesi'ndeki Idyma Antik Kenti'nde ve Akyaka Mahallesi'ndeki Orta Çağ kalesinde bulunan eserlerin bölgenin tarihine ışık tuttuğunu sözlerine ekledi.
  • Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede önemli keşif
  • Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede önemli keşif
  • Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede önemli keşif
  • Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede önemli keşif

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