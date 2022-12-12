Orta Çağ kalesinin olduğu bölgede önemli keşif

Güney yamaçlar boyunca aşağı kısımda bulunan bugünkü Azmak Deresi doğru yerleşimin aşamalar halinde devam ettiğini ve akarsuyun bulunduğu bölümün de antik çağlarda deniz olduğunu belirten Baran, yerleşimin de deniz kıyısında bir liman yerleşimi olduğunu belirlediklerini ifade etti.