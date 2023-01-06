Orta Gelirliye konut projesi detaylarının açıklanmasıyla örnek ödeme planı da belli oldu. Yeni Evim Projesi ile orta gelir grubuna dahil olan vatandaşlar 0.69’dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek taksit bedelleri ile ödeme yapabilecek. İşte 2023 TOKİ Orta Gelirliye Konut Kampanyası ödeme planı...