Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın detayları belli oldu. TOKİ tarafından yapılacak olan orta gelirli vatandaşlara yönelik konutların ödeme planının nasıl olacağı da açıklandı. İşte 2023 TOKİ orta gelirliye konut kampanyası ödeme planı ve taksitleri...