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Orta gelirliye konut kampanyası ödeme planı nasıl olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını paylaştı. Buna göre Yeni Evim Projesi ile orta gelir grubuna dahil olan vatandaşlar aylık yüzde 0. 69'dan başlayan kredi faiz oranları ile ev sahibi olabilecek. Projenin detaylarının açıklanmasıyla gözler orta gelirliye konut kampanyası ödeme planı ve aylık taksitlere çevrildi. İşte detaylar...

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  • Orta gelirliye konut kampanyası ödeme planı nasıl olacak? TOKİ orta gelirliye konut projesi taksitleri ve örnek ödeme planı

    Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası'nın detayları belli oldu. TOKİ tarafından yapılacak olan orta gelirli vatandaşlara yönelik konutların ödeme planının nasıl olacağı da açıklandı. İşte 2023 TOKİ orta gelirliye konut kampanyası ödeme planı ve taksitleri...
  • Orta gelirliye konut kampanyası ödeme planı nasıl olacak? TOKİ orta gelirliye konut projesi taksitleri ve örnek ödeme planı

    ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?

    Asgari peşinat oranı yüzde 10, azami vade 15 sene olacak. Kredi faizi/kar payı yüzde 0.69’dan başlayacak. Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek. İlk 3 yıl aylık taksitlerin bir kısmını geri ödeme şartıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek. İlk 3 sene için taksit tutarları aşağıya çekilmiş olacak.
  • Orta gelirliye konut kampanyası ödeme planı nasıl olacak? TOKİ orta gelirliye konut projesi taksitleri ve örnek ödeme planı

    ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI ÖDEME PLANI

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati projedeki örnek ödeme planını anlattı. 

    Buna göre 1 milyon TL kredi kullanıldığı varsayılırsa,

    Vatandaşlar ilk yıl yüzde 0.69 ile 4 bin 410 TL taksit ödeyecek.

    İkinci yılda taksit 5 bin 400 TL olacak

    Üçüncü yılda taksitler 6 bin 480 TL'ye yükselecek

    4. yılda taksitler 10 bin 315 TL'ye çıkacak.

    Ödemeler son 8 yılda 12 bin 697 TL olacak.

    Vade sonunda toplam ödeme tutarı 1 milyon 909 bin 570 TL'ye ulaşacak.
  • Orta gelirliye konut kampanyası ödeme planı nasıl olacak? TOKİ orta gelirliye konut projesi taksitleri ve örnek ödeme planı

    Kampanyadan 1. bölgede maksimum geliri 80 bin TL, 2. bölgede 65 bin TL ve 3 bölgede 45 bin TL'ye ulaşanlar yararlanabilecek.

    ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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