Orta-Şabanözü kara yolunda çalışma

Çankırı'nın Orta-Şabanözü kara yolunda 50 kutu menfez, 14 insan ve araç geçişi için alt geçit ile 185 ve 35 metre uzunluklarında 2 de köprü bulunuyor.

Kara yolunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren projenin şantiye şefi Adem Durmaz, Orta ilçesinden itibaren 3 kilometre yolun 15 metre genişliğinde yapılacağını belirterek, "Yol 1.5 ayda teslim edilecek. Sürücülerimizden çalışmalar sürerken levha ve işaretlere uymalarını önemle rica ediyoruz" dedi.