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        Çankırı'da Orta-Şabanözü kara yolunda çalışmalar sürüyor

        Çankırı'da, Orta-Şabanözü kara yolu yapım çalışmaları devam ediyor. Şantiye şefi Adem Durmaz, yolun 1.5 ayda tamamlanacağını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 10:27 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:27
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        Orta-Şabanözü kara yolunda çalışma
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        Çankırı'nın Orta-Şabanözü kara yolunda 50 kutu menfez, 14 insan ve araç geçişi için alt geçit ile 185 ve 35 metre uzunluklarında 2 de köprü bulunuyor.

        Kara yolunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren projenin şantiye şefi Adem Durmaz, Orta ilçesinden itibaren 3 kilometre yolun 15 metre genişliğinde yapılacağını belirterek, "Yol 1.5 ayda teslim edilecek. Sürücülerimizden çalışmalar sürerken levha ve işaretlere uymalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

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        #yerel haberler
        #Çankırı
        #orta şabanözü karayolu
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