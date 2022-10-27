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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Orta ve doğu Karadeniz'de yağmur, 3 ilde kar var
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Orta ve doğu Karadeniz'de yağmur, 3 ilde kar var

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; orta ve doğu Karadeniz yağmurlu, Hakkari, Şırnak ve Van çevreleri ise kar yağışlı olacak. Yağışların Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Diğer yandan kuzey Ege'de poyraz etkili olacak.

Son dakika: Orta ve doğu Karadeniz'de yağmur, 3 ilde kar var
Orta ve doğu Karadeniz'de yağmur, 3 ilde kar var
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Van, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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