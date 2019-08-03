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Jaguar Land Rover'in (JLR) sahibi Hindistan merkezli Tata, İngiliz otomotiv üreticisinin teknolojik işbirliklerine gitme ihtimali olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu işbirliğinin hibrit, elektrikli ve otonom araçlar geliştirmeyi kapsaması hedefleniyor.

İngiliz otomotiv basınından Autocar'ın haberine göre, şirketinin yıllık genel kurulunda açıklamalarda bulunan Tata Motors Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran, Jaguar Land Rover'in hibrit ve elektrikli araç platformları ile mobilite sistemleri geliştirmek için yüksek finansman ihtiyacı duyduğunu bildirdi.

Chandrasekaran, "JLR'e gereken yatırımları karşılamak için ortaklıklar yapmayı seçenekler arasına aldık. Stratejik anlamda atacağımız adımlar için farklı alternatifleri de değerlendiriyoruz" dedi.

BMW İLE BİRLİKTE GELİŞTİRECEK

Haziran ayı başında, BMW ile Jaguar Land Rover gelecek nesil elektrikli araç geliştirme çalışmalarını birlikte yapacaklarını açıklamıştı.

İki marka, her ne kadar araç platformlarını birlikte geliştirecek olsalar da, üretim aşamasını ayrı ayrı üstlenecek.

Öte yandan, kaynaklar Jaguar Land Rover'in araçlarında kullanmak üzere BMW'den dört ve altı silindirli benzinli ve dizel motor alma konusunda adım atabileceğini belirtiyor.

İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi Jaguar Land Rover, Brexit belirsizliği yüzünden ülkedeki diğer üreticiler gibi bir takım zorluklar yaşıyor.

Geçtiğimiz yıl finansal yılda 6.4 milyar dolarlık rekor seviyede kayıp yaşayan şirket, son dönemde 5 bin işçiyi işten çıkardı.

Şirkete yakın kaynaklar, Tata'nın Jaguar Land Rover'i başka bir gruba satmayı da masadaki seçenekler arasına dahil ettiğini aktarıyor. Bu grubun Fransız üretici PSA olabileceği belirtiliyor.