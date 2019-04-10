İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı, daha popüler bir deyişle 'Brexit', ülkedeki ekonomik hayatı derinden etkilediği gibi, otomobil fabrikalarında da kendini hissettiriyor.

Öyle ki, başta Honda ve Nissan gibi Japon üreticiler olmak üzere birçok marka 'ada'daki faaliyetlerini gözden geçiriyor.

Bunun sonucunda ise Honda İngiltere fabrikasını kapatmaya karar verirken, Nissan'da en çok satan modellerinin üretimini başka ülkelere kaydırmaya hazırlanıyor.

Fakat bu konuda asıl darbe ise üretime ara vereceklerini ardı ardına duyuran İngilizlerin 'medar-ı iftiharı' üreticilerden geldi.

ÜLKE ÜRETİMİNİN YARISINI KARŞILIYORLAR

Bu markalardan Jaguar Land Rover (JLR),İngiltere'deki üretime 5 gün süreyle ara vereceğini duyurdu. İngilizlerin diğer 'milli' üreticileri Mini, Rolls-Royce ve Vauxhall'da JLR gibi üretim operasyonlarını bir hafta süreyle durduracak.

Bu noktada, JLR, Mini, Rolls-Royce ve Vauxhall'in birlikte İngiltere'de geçen yıl üretilen 1.52 milyon adet otomobilin 750 binini karşıladığını belirtelim.

ÜRETİCİLER ENDİŞELİ

Brexit'in gittikçe belirsiz bir hal alması, otomotiv firmaları açısından birçok riski beraberinde getiriyor. Limanlar aracılığıyla adaya gelen parçalarda gecikmeler yaşanması, bitmiş modellerin tedarikinde yaşanan aksaklıklar, yeni gümrük bürokrasisi, araçların yeniden sertifikalandırma ihtiyacı ve bitmiş araçlarda yüzde 10'a kadar varan daha yüksek vergilendirme bu risklerin başında geliyor.

İngiliz otomotiv endüstrisinin içinde bulunduğu istikrarlı ve çekici yatırım ortamının derin siyasi kriz ile birlikte yerini kırılgan bir ortama bırakmasının, markalar 'stres'ini artırdığı kaydediliyor. Kaynaklar, firmaların serbest ticaretin akıbeti konusunda endişelendiğini aktarıyor.

Öte yandan, İngiltere'deki üreticilerin neredeyse tamamının yabancıların kontrolünde olduğunu hatırlatmakta fayda var.

JLR Hindistan merkezli Tata'nın bünyesinde faaliyet gösterirken, Mini ve Rolls-Royce ise Alman üretici BMW'ni kanatları altında bulunuyor. Uzun bir süredir Amerikalı General Motors'un sahibi olduğu Vauxhall ise 2017 yılında Fransız PSA'ya satıldı.