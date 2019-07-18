Ülkenin en büyük otomotiv üreticilerinden Jaguar Land Rover'ın (JLR) yaptığı açıklamaya göre, şirket hükümetten 626 milyon dolarlık (500 milyon pound) bir mali destek aldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, elektrikli otomobil yarışında geri kalmamak için bu alana milyar dolarlık yatırım yapan JLR, bir süredir yeni model geliştirmede finansal zorluk yaşıyordu.

EVLERDE ŞARJ İSTASYONUNU ZORUNLU KILMAK İSTİYOR

İngiliz üreticinin ve ülkenin otomotiv sektörünün içine düştüğü durum ise, İngiltere Başbakanı Theresa May'in geçtiğimiz günlerde Londra'daki Başbakanlık Konutu'nda otomotiv üreticileri ile bir araya geldiği toplantıda masaya yatırıldı.

Öyle ki, ülkenin otomotiv endüstrisi Brexit sürecinde kapanan fabrikalar ve işten çıkarmalar ile kendinden söz ettiriyor.

Kaynaklar, May'in küresel elektrikli otomobil yarışında İngiltere'nin geri kalmaması için yeni bir yol haritası ortaya koyduğunu aktarıyor.

Bu kapsamda, çıkarılacak yasalar ile içten yanmalı motora sahip araç kullanımının azaltılarak elektrikli araç talebinin artırılmaya çalışılacağı ve böylece hem hava kirliliğinin önüne geçip hem de otomotiv sanayisini eski günlerine döndürmenin hedeflendiği belirtiliyor.

Ayrıca, İngiliz Başbakan'ın ülkesini yeni inşa edilecek evlerde elektrikli şarj istasyonunu zorunlu kılacak ilk ülke yapmayı istediği de kaydediliyor.

Jaguar Land Rover önceki hafta yaptığı açıklamada, amiral gemisi modeli XJ'nin gelecek jenerasyonunun tamamen elektrikli bir sedan olacağını bildirmişti.

Markanın planları doğrultusunda Castle Bromwich'teki fabrikanın dönüştürülerek, tesisi ülkenin ilk premium elektrikli araç fabrikası haline getirmenin hedeflendiği bilgisi verildi.

Öte yandan, İngiliz üreticinin alınan mali destek ile 2 bin 500'e kişiye istihdam sağlayacağı da kaydedildi.

Jaguar Land Rover'ın elektrikli otomobil üretimini artırmak adına, İngiliz Hükümeti'ne ve ülkedeki otomotiv sektörüne 'giga batarya fabrikaları'na yatırım önerisinde bulunduğu da biliniyor.

KÜRESEL REKABETTE OYUN YENİDEN KURULUYOR

İngilizlerin attığı adım, kuşkusuz göz ardı edilemeyecek bir öneme sahip. Zira, elektrikli araçların ortaya çıkmasıyla birlikte otomotiv endüstrisinde kartlar yeni dağıtılmış ve oyun da yeniden başlamış durumda.

Bu durumun en çarpıcı örneği ise, başta ABD merkezli Tesla olmak üzere, Çinli Nio ve Byton gibi startupların 100 yıllık üreticileri şimdiden tehdit etmeyi başlaması olarak karşımıza çıkıyor.

Gelişmeler, bir asır boyunca rakip olan üreticileri de birbirileri ile işbirliği yapmaya itiyor. Son olarak geçen hafta duyurulan Volkswagen-Ford işbirliği, bu kapsamda atılan bir adım olarak dikkat çekiyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği Türkiye'nin yerli otomobilinin de, elektrikle çalışan bir SUV model şeklinde satışa çıkacak olması ülkemizin sıfırdan başlayan yarışta elini güçlendirecek.

Küresel trendlere uygun olarak geliştirilen yerli otomobil iç pazarda canlılık yaratabileceği gibi, yan sanayi ve yazılım sektörü ile birlikte ülkenin ihracatına da olumlu katkı sağlayacaktır.

Sonuç olarak, daha yerli otomobil piyasa çıkmadan geçtiğimiz Mayıs ayında Rekabet Kurulu'nun Toyota ve Panasonic'e Türkiye'de batarya üretmek için izin verdiği hatırlanacak olursa, elektrikli otomobillere verilen teşviklerin kapsamı genişletildiği takdirde önümüzdeki yıllarda yeni yatırımların artma ihtimalinin bulunduğu söylenebilir.