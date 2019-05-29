Bundan 4 ay önce elektrikli araçlar için batarya üretimi konusunda ortak hareket etmeye karar veren Toyota ve Panasonic'in, Türkiye'de bir şirket kurmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Söz konusu gelişme ise Rekabet Kurulu'nun bugün verdiği kararların arasında yer aldı.

Kurulun karar metninde, "Toyota ve Panasonic tarafından, prizmatik lityum-iyon otomotiv akülerinin Ar-Ge, üretim ve satışı ile diğer otomotiv akü teknolojilerine yönelik Ar-Ge faaliyetleriyle iştigal edecek bir ortak girişim kurulması işlemine izin verildi" ifadesine yer verildi.

Buna göre, Japon devlerin Türkiye'de kurmayı planladığı tesiste elektrikli otomobillerin 'kalbi' olan bataryaların üretimini gerçekleştireceği anlaşılıyor.

Bu otomobillerin en pahalı parçalarından biri olan bataryaların Türkiye'de üretilecek olması ise, Türkiye'de üretilen yerli modelleri yakından ilgilendiriyor.

Öyle ki, yerli üretim elektrikli otomobillerin Japon firmaların Türkiye fabrikasından çıkacak pilleri kullanması durumunda fiyatlarının aşağı çekilme ihtimali bulunuyor.

YERLİ OTOMOBİLİ DE İLGİLENDİRİYOR

Türkiye'de henüz tam elektrikli otomobil üretimi gerçekleşmiyor. Fakat, 2016 yılından bu yana Toyota'nın C-HR modelinin hibrit versiyonu şirketin Sakarya fabrikasında üretiliyor.

Japon üreticinin dünyada en çok satan modeli Corolla'nın hibrit motor seçeneği de Mart ayından beri aynı fabrikada üretiliyor. Önümüzdeki dönemde mevcut bataryalarını 'yerli üretim' olanlar ile değiştirme ihtimali bulunan iki modelin fiyatlarında ise, yaratılacak maliyet avantajının etkisiyle aşağı yönlü değişim yaşanacağı söylenebilir.

Toyota'nın yanı sıra, Fransız Renault'un lokomotif modeli olan Clio'nun hibrit versiyonunun Bursa'daki Oyak Fabrikası'nda üretilecek olması da, Japonlar için müşteri çeşitliliği sağlama ihtimali bulunuyor.

Öte yandan, Toyota ve Panasonic'in Türkiye'de batarya üretimi gerçekleştirecek olması, 2021'de yollara çıkacak yerli otomobili de ilgilendiriyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üreteceği otomobilin 500 kilometre menzilli elektrikli bir model olacağı göz önüne alındığında, araçtaki bataryaların da yerli olma ihtimali doğmuş oldu.

Böyle bir durumda, yurtdışından ithal edilecek bir bataryaya göre önemli bir maliyet avantajı elde edilerek Türkiye'nin Otomobili'nin tüketicilerin karşısına daha uygun fiyat ile çıkmasının önü açılabilir.

ÇİNLİLER İLE REKABET İÇİN KURULDU

Japon devlerin Ocak ayında açıklanan ortak girişiminin yüzde 51'inin Toyota'nın, geri kalan kısmının ise Panasonic'e ait olacağı belirtilmişti. Söz konusu adım ile Çinli firmalar ile rekabette öne çıkmanın amaçlandığını kaydediliyor.

Ayrıca, hali hazırda Tesla'ya batarya sağlayan Panasonic'in, Toyota ile işbirliği yaparak gelir kaynaklarını çeşitlendirmek istediği Amerikalı üreticiye olan bağımlılığını da bu sayede azaltmayı planladığı bildiriliyor.

Toyota Türkiye Otomotiv Sanayi'nin eski CEO’su Hiroshi Kato, geçen yıl yaptığı açıklamada Corolla'nın hibrit versiyonunun Türkiye'de üretilmesi durumunda, ülkeye batarya üretimi için yatırım gelebileceğini belirtmişti.

O dönem yaptığı açıklamada Kato, "Bizim maliyetlerimiz açısından yerel üreticiler daha ön planda. Türkiye’de kriterlerimizi karşılayan global bir pil üreticisi olması halinde ilk tercihimiz bu yönde olur” şeklinde konuşarak şirketin konuya bakış açısını özetlemişti.