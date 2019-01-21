Toyota ve Panasonic, elektrikli araçlar için batarya üretimi konusunda işbirliğine gitmeye hazırlanıyor. İki şirkete de yakın kaynaklara göre, Japon devlerin ortak girişiminin yüzde 51'inin Toyota'nın, geri kalan kısmının ise Panasonic'e ait olacağı belirtildi.

Kaynaklar iki şirketin kuracağı ortak girişim ile Çinli firmalar ile rekabette öne çıkmanın amaçlandığını kaydediyor. Önümüzdeki dönemde ise, Mazda ve Subaru gibi Japon üreticilerin de Toyota ve Panasonic'in girişiminden faydalanabileceği vurgulanıyor.

YILDA 1 MİLYON 'ELEKTRİKLİ' SATMAK İSTİYOR

Yapılacak ortaklığın, Toyota'nın 2030 yılına kadar elektrikli araç satışını yılda 1 milyon adetin üzerine çıkarmasına katkı sağlaması beklenirken, Panasonic'in de ortak girişim sayesinde maliyet avantajı elde edebileceği aktarıldı.

Ayrıca, hali hazırda Tesla'ya batarya sağlayan Panasonic'in, Toyota ile yapacağı işbirliği ile gelir kaynaklarını çeşitlendireceği ve Amerikalı markaya olan bağımlılığını da bu sayede azaltacağı kaydediliyor. Öyle ki, Tesla'nın Şangay'da üretime başlaması ile markanın Çinli üreticilerden de batarya akmayı planladığı biliniyor.

GEÇMİŞTE İŞBİRLİKLERİ OLMUŞTU

İki şirketin daha önce de belirli konularda işbirlikleri olmuştu. Öyle ki, Toyota'nın Formula 1'de yarıştığı dönem sponsoru Panasonic'ti. Ayrıca, iki şirket Aralık 2017'de de birlikte prizmatik batarya üretimi için fizibilite çalışmalarına başladığını duyurmuştu.