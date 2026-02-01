Habertürk
        "Ortak rapor nitelikli çoğunlukla kabul edilir"

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bu hafta ortak rapor için bir toplantı daha yapılacağını söyledi. Son halinin verilmesiyle birlikte raporun komisyona sunulacağını ve nitelikli çoğunlukla kabul edileceğini kaydetti. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 01.02.2026 - 11:42 Güncelleme: 01.02.2026 - 12:04
        "Rapor nitelikli çoğunlukla kabul edilir"
        Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortak rapor çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda artık sona gelindi. Koordinatör isimler ortak rapor için bugüne kadar 4 toplantı gerçekleştirdi, bu hafta 5'inci toplantının yapılması bekleniyor.

        Habertürk'e konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, rapora son şeklinin verilmesinin ardından komisyonda nitelikli çoğunluğun aranacağını söyledi.

        Yıldız, "Bu hafta bir toplantı daha yapılır ve sonuca bir adım daha yaklaşmış oluruz. Terörsüz Türkiye için, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için, milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi için, Sivil toplum örgütlerinin, baroların, siyasi partilerin, esnaf ve sanatkarların öneri ve görüşleri dikkate alınarak idari ve yasal düzenlemelere ait çerçeve metinler önümüzdeki günlerde şekillenecektir. Ortak rapor son şeklini alınca da komisyon üyelerinin tamamının görüşüne sunulur. Raporu oylamaya sunarız nitelikli çoğunlukla da kabul edilir. Uyum ve anlayış birliği içinde çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü bir kez daha belirtmek istiyorum." dedi.

        BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN VURGUSU YER ALACAK

        Ortak raporda, Terörsüz Türkiye sürecine dair yol haritası çizilecek. Raporun giriş yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin süreçle ilgili çağrısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Terörsüz Türkiye" vurguları ve İmralı’dan yapılan açıklamalar yer alacak. Silahların bırakılması, komisyonun kuruluş aşaması ve dinlemeler de anımsatılacak. Rapor komisyonda kabul edildikten sonra çizilmiş olan çerçeve kapsamında kanun tekliflerinin hazırlanması bekleniyor.

        Fotoğraf: AA

