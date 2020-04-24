Oruç niyeti nasıl getirilir? Oruç niyeti ne zaman edilir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ramazan ayının ikinci gününde sahur yapacak olan vatandaşlar oruç niyetini ne zaman yapmalı? Oruç niyetinin ardından hangi dua okunmalı? İşte detaylar...

ORUÇ NİYETİ NASIL GETİRİLİR?

Namazın farzları olduğu gibi, orucun da farzları vardı. Bunlar;

1-Niyet etmek

2-Niyet, ilk ve son vakitleri arasında yapmak

3-Fecr-i sadık, yani tan yeri ağarmmasından, güneşin batmasına kadar olan zaman içinde, orucu bozan şeylerden sakınmaktır.

ORUÇ NİYETİ NE ZAMAN EDİLİR?

Diyaneti'in oruca niyet etme vakti hakkında bilgilendirmeleri şu şekilde;

"Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).”

SAHUR DUASI

Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah’ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…”