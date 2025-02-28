"Oruç tutan öğrenciye takdir, tutmayana fişleme" iddiası yalanlandı

DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oruç tutan öğrenciye takdir, tutmayana fişleme" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bu iddialarla servis edilen haberlerin manipülasyon içerdiği belirtilen açıklamada, Bakanlığa bağlı tüm okullarda eğitim öğretim sürecinin, çoğulculuk anlayışıyla, tüm öğrencilerin yaşam ve inanç haklarına saygı çerçevesinde yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, ramazan ayına yönelik etkinlikler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ile Değerler Eğitimi kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da gönüllülük esasına dayalı olarak düzenlenmektedir. Söz konusu etkinlikler, öğrencilerin kültürel ve manevi değerlerini tanımasını amaçlamakta olup, eğitim öğretim süreçlerinde katılıma yönelik herhangi bir kısıtlama veya zorunluluk getirilmemektedir. Okullarda tüm öğrencilerin ihtiyaçları gözetilerek eğitim süreci kesintisiz şekilde devam etmekte, kantinler ve yemekhaneler her zamanki gibi açık ve hizmet vermeye devam etmektedir. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülatif iddialara itibar etmeyiniz."