Örümceklere karşı doğal çözümler: Evinizdeki örümceklerden kurtulmak için bu 4 yönteme dikkat!

Bu uygulamanın örümcekleri neden kaçırdığına ilişkin çok az şey biliniyor ve bu çözümü destekleyen herhangi bir bilimsel kanıt ya da açıklama bulunmuyor. Kimileri, atkestanesinin örümcekleri kokusuyla kaçıran bir tür kötü kokulu kimyasal içerdiğini öne sürüyorlar. Bu amaçla, kokuyu açığa çıkarmak için kestaneyi ortadan ikiye bölmeyi ya da kestanenin üstünde delikler açmayı düşünebilirsin.

Kaynak: Wikihow