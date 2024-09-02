Örümceklere karşı doğal çözümler: Evinizdeki örümceklerden kurtulmak için bu 4 yönteme dikkat!
Evinizdeki örümceklerle başa çıkmak zorunda kalmak hem rahatsız edici hem de korkutucu olabilir. Kimyasal çözümlerden kaçınarak, doğal yöntemlerle bu davetsiz misafirlerden nasıl kurtulabileceğinizi öğrenmek ister misiniz? İşte, evinizde örümceklere karşı uygulayabileceğiniz dört etkili ve doğal çözüm!
Örümceklerle dolu bir evde huzur bulmak zor olabilir, ancak endişelenmeyin! Doğanın sunduğu basit ve etkili yöntemlerle bu küçük zararlılardan kurtulabilirsiniz. İşte evinizde örümcekleri uzak tutmanın dört pratik yolu!
SİRKEYLE MÜDAHALE
Örümceklere sirkeyle müdahale edebilirsiniz. Eşit miktarda beyaz sirkeyle suyu bir sprey şişesinde karıştırın. Örümceklerin toplandığı bölgelere ve gördüğün örümceklerin doğrudan üstüne sıkın.
Sirke, asetik asit içerir ve bunun temas anında örümceği yakıp öldürdüğü söylenir. Örümcekleri kaçırmak için, karanlık köşelere içi sirke dolu küçük tabaklar koyabilirsin. Sirkenin sırf kokusu bile örümcekleri kaçırmaya yetebilir.
ETRAFA DİYATOMLU TOPRAK SERPİŞTİRİN
Etrafa diyatomlu toprak serpiştirin. Bu tozu ince bir tabaka hâlinde çatlaklara, köşelere, pencere kenarlarına ve bodruma serpin. Bir örümceğin olmasını beklediğin her yere tozu yayın.
Bu toz, diyatom adlı bir su canlısının doğal yolla oluşmuş fosillerinden elde edilir. Hem insanlar hem de evcil hayvanlar için güvenlidir. Bir örümcek diyatomlu toprağa basınca dış kabuğu kesilir ve vücut sıvıları dışarı akar. Örümcek bunun sonucunda kuruyup ölür. Etrafına diyatomlu toprak serperek evini koruyabilir, örümceklerin içeri sızmasını önleyebilirsiniz.
EVE SPREY HALİNDE NANE YAĞI SIKIN
Eve sprey hâlinde nane yağı sıkın. Standart bir sprey şişesini suyla doldurun, üstüne 15 ila 20 damla nane yağı ilave edin. Bunu evin her yanına sıkın. Örümceklerin nane yağının kokusuna dayanamadığı ve kokuyu alınca tam zıt yöne kaçtığı söylenir. O yüzden de bu çözüm en fazla etkiyi, evin girişlerine uygulandığında gösterir.
Etkiyi artırmak için seyreltilmemiş nane yağını bir makyaj pamuğuna damlatabilir, sonra bu pamuğu diğer olası saklanma noktalarına koyabilirsiniz. Naneden rahatsız oluyorsanız okaliptüs yağı ya da çay ağacı yağı kullanabilirsiniz. Söylenenlere göre nane yağıyla aynı etkiyi gösterir ve yine aynı biçimde kullanılabilir.
ÖRÜMCEKLERİ ATKESTANESİYLE KAÇIRIN
Evin her köşesine ve sık sık örümceklere rastladığınız yerlere birkaç atkestanesi koyun. Kestane, ceviz ve yalancı portakal ağacı meyvesinin aynı etkiyi gösterdiği düşünülmektedir.
Bu uygulamanın örümcekleri neden kaçırdığına ilişkin çok az şey biliniyor ve bu çözümü destekleyen herhangi bir bilimsel kanıt ya da açıklama bulunmuyor. Kimileri, atkestanesinin örümcekleri kokusuyla kaçıran bir tür kötü kokulu kimyasal içerdiğini öne sürüyorlar. Bu amaçla, kokuyu açığa çıkarmak için kestaneyi ortadan ikiye bölmeyi ya da kestanenin üstünde delikler açmayı düşünebilirsin.
Kaynak: Wikihow