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HaberlerKültür-Sanat

Oscar adayımızı sadece 2681 kişi izledi

Türk sinemasının Oscar adayı 'Bağlılık - Aslı', izleyiciden ilgi görmedi. Filmi, ilk 3 günde sadece 2681 kişi izledi

Semih Kaplanoğlu

Semih Kaplanoğlu'nun yeni üçlemesinin ilk filmi olan 'Bağlılık - Aslı', geçtiğimiz haftalarda Türk sinemasının Oscar adayı filmi olarak seçilmişti.

Kübra Kip, Umut Kurt ve Ece Yüksel'in başrollerini paylaştığı dram türündeki film, yeni anne olan 'Aslı'nın tuttuğu bebek bakıcısından sonra kendi uzun vadeli sırlarıyla yüzleşmesini hikâye ediniyor.

Gösterime geçtiğimiz cuma günü giren 'Bağlılık - Aslı', izleyiciden ilgi görmedi. Filmi ilk 3 günde 2681 kişi izledi. Hasılat ise 54.120 ₺ oldu.

 

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