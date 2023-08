Oscar and the Wolf Eylül'de geliyor

Oscar and the Wolf Eylül'de geliyor

Oscar and the Wolf Eylül'de geliyor Belçikalı indie pop grubu Oscar and the Wolf, eylül ayında Ankara, İstanbul ve İzmir konserleriyle bir kez daha Türkiye'deki hayranlarıyla buluşuyor.

Habertürk Giriş: 30.08.2023 - 11:16 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:16 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL